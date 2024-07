Star Wars: Ewoks, la miniserie ambientata dopo il Ritorno dello Jedi

Quest’anno ricorre il 40° anniversario delle nuove avventure degli Ewoks al di là dei film di Star Wars. L’Avventura degli Ewoks, il lungometraggio televisivo noto anche come Carovana del Coraggio, ha dato seguito alla popolarità delle adorabili ma formidabili creature che hanno assicurato la vittoria della Ribellione durante la Battaglia di Endor ne Il Ritorno dello Jedi. Per celebrare l’anniversario e la potente eredità degli Ewoks, a ottobre saranno protagonisti di una nuova miniserie a fumetti in 4 numeri: STAR WARS: EWOKS!

STAR WARS: EWOK sarà scritta dalla superstar della Marvel Steve Orlando (SCARLET WITCH) e disegnata dagli acclamati artisti Álvaro López (EXTREME VENOMVERSE) e Laura Braga (STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC). La serie, come buona parte dei fumetti di Star Wars della Marvel da ottobre in avanti, si svolgerà all’indomani del Ritorno dello Jedi, quando gli Ewoks dovranno ancora una volta opporsi a una carovana di carneficine per salvare la loro casa! I fan possono aspettarsi nuovi approfondimenti sulla cultura Ewok, il ritorno di facce amiche come Wicket e l’introduzione di nuovi eroi Ewoks!

Una squadra di cacciatori di taglie e spazzini guidati dagli Imperiali arriva sulla Luna della Foresta di Endor alla ricerca di un deposito segreto di armi imperiali! Sono pronti ad affrontare gli Ewoks pronti a combattere che hanno fatto fuori molti dei loro ranghi? Chi è il misterioso nuovo guerriero Ewok che torna al villaggio di Bright Tree e qual è il suo legame con Wicket W. Warrick?

Steve Orlando non ha nascosto la sua eccitazione per il progetto:

“Quarant’anni di Ewoks! A volte, molto spesso, questo lavoro è solo un sogno – e per uno che è cresciuto guardando Il ritorno dello Jedi dopo ogni singola gita domenicale sugli sci, avere la possibilità di celebrarli ed esplorare il loro mondo all’indomani della caduta della seconda Morte Nera è davvero incredibile”, ha condiviso Orlando. “Quando ero giovane, gli Ewoks mi hanno fatto entrare nella porta – Wicket era il mio eroe, un giovane eroe come me (come ero io allora) che viveva avventure con la Principessa Leila in persona! Ora, da adulto, è un onore sfidare Wicket e portare dei nuovissimi Ewoks al Bright Tree Village, ma non solo! C’è molto di più su Endor che vedremo per la prima volta dalla serie animata degli Ewoks: questo è un mondo potente, un ecosistema potente, e noi lo esploreremo come mai prima d’ora! Unitevi a noi in un’avventura senza precedenti, mentre Wicket corre contro il tempo per superare una pericolosa banda di Ladri Imperiali e salvare la Foresta Luna!”

L’editor Mikey J. Basso ha aggiunto:

“Gli Ewoks sono una forza spesso sottovalutata in Star Wars. Come fan degli Ewoks da sempre, sono estremamente entusiasta che il mondo legga questa storia e dia uno sguardo più da vicino al loro mondo. È piena di azione, emozioni e cuore, tutte cose che abbiamo imparato ad amare di Star Wars!”