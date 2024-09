Per la prima volta in blu-ray lo storico anime.

Lady Oscar in blu-ray: il cofanetto definitivo in home video con Eagle

Federico Vascotto 2024-09-04T18:01:42+02:00 Produttore: Yamato Video Distributore: Eagle Pictures Anno produzione: 1979 Anno pubblicazione: 2024 Formato Video: 1,33:1 1080p Formato Audio: 2.0 DTS HD: Italiano Giapponese Sottotitoli: Italiano Tipo confezione: Slipcase Numero dischi: 3

Un regalo per tutti i fan di Lady Oscar, anime cult della nostra infanzia e adolescenza. Disponibile infatti il cofanetto definitivo grazie a Eagle Pictures home video. Prima diviso in due parti e poi in volume unico in limited edition esclusiva del sito Film&More.

Rivediamo insieme i motivi che l’hanno resa un cult, la sua accuratezza storica. Senza dimenticare la bellezza dell’edizione home video, da avere assolutamente per tutti i fan della saga. Anche perché per la prima volta permette di possederla in alta definizione.

Lady Oscar, la trama

Ambientato in Francia negli ultimi anni dell’ancien régime, l’anime ci immerge nella vita alla corte di Versailles attraverso la storia di Oscar François de Jarjayes, figlia di un generale al servizio di Luigi XV di Francia che desiderava un figlio maschio ad ogni costo. Divenuta comandante della guardia reale francese, la vita di Lady Oscar si intreccerà con quella della regina Maria Antonietta, ultimogenita di Maria Teresa d’Asburgo imperatrice d’Austria, e con gli altri protagonisti della Rivoluzione Francese.

Tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda, serializzato in Giappone dal 1972 al ’73 sulla rivista Margaret di Shūeisha e raccolto in nove volumi tankōbon. Cinque ulteriori tankōbon compongono due serie spin-off e dieci racconti aggiuntivi.

La trama è ispirata alla biografia Maria Antonietta – Una vita involontariamente eroica scritta da Stefan Zweig, che narra la vita della regina Maria Antonietta dall’arrivo in Francia fino alla sua morte. Le vicende presentate seguono i fatti storici della seconda metà del XVIII secolo e vedono come protagoniste le donne che hanno vissuto alla reggia di Versailles, paragonate a rose nel titolo originale.

Dal manga è stato tratto anche un musical rappresentato dalla Takarazuka Revue a partire dal 1974. Adattato anche un film per il cinema diretto da Jacques Demy nel ’79 intitolato.

La serie anime è composto da 40 episodi (qui divisi nei due volumi home video) ed è prodotta dalla Tokyo Movie Shinsha sempre nel ’79, diretta da Tadao Nagahama e Osamu Dezaki. In Italia è andata in onda per la prima volta dal 1982. Dal 1990, quindi otto anni dopo, l’adattamento italiano ha scelto non il titolo internazionale bensì Una spada per Lady Oscar. A volte la serie è apparsa anche con il sottotitolo La rosa di Versailles, ovvero la traduzione letterale del titolo giapponese.

Un cult davvero senza tempo che ci ha fatto appassionare alla storia di Oscar e di André, l’amore della sua vita, ma anche al suo rapporto con Maria Antonietta. È stato anche precursore della caratterizzazione androgina di un personaggio femminile e viceversa nei due protagonisti, con un tratto immediatamente riconoscibile. È in arrivo un reboot animato.

Lady Oscar, l’edizione home video

Il cofanetto è disponibile nei formati DVD e per la prima volta in Blu-Ray. All’interno dei volumi, esteticamente eleganti con cartoncino esterno, è presente un booklet in italiano molto curato ed esplicativo sulla realizzazione della serie anime. Il bianco della copertina e del contorno ben si sposa con i colori dell’immagine principale e degli interni. Anche i dischi sono serigrafati presentano i medesimi toni eleganti e solenni, ma allo stesso tempo morbidi e dolci.

Molto buona la qualità audio/video della trasposizione in alta definizione, per godere appieno i disegni e il tratto dell’adattamento animato.