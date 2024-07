Invincible rinnovata per la quarta stagione, e primo sguardo alla terza

Invincible è stata rinnovata per la quarta stagione al San Diego Comic-Con ed è stata data una piccola anteprima della terza.

La notizia è stata data durante il panel di Prime Video dedicato all’animazione per adulti al SDCC, durante il quale è stato anche mostrato per la prima volta il costume della terza stagione di Mark Grayson.

LEGGI ANCHE:



Il fumettista di Invincible realizza un crossover con Uzumaki di Junji Ito

First look at Invincible’s new Season 3 suit!!! Looks great, doesn’t it? Definitely won’t be getting scratched or covered in blood… pic.twitter.com/M6Zus58tBw — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) July 26, 2024

Il profilo Twitter dello show ha twittato:

“Sembra fantastico, non è vero? Sicuramente non si graffierà e non si coprirà di sangue…”.

Considerando che la terza stagione di Invincible deve ancora andare in onda e dovrebbe debuttare all’inizio del 2025, il rinnovo per la quarta è stato piuttosto rapido, ma non è una novità per lo show di Prime Video.

Good news, there will be MORE [slam to Invincible title card] pic.twitter.com/E6fY3qvfAD — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) July 26, 2024

La serie è stata rinnovata per una seconda e terza stagione nel 2021, appena un mese dopo la prima stagione. La seconda stagione, divisa in due parti, ha debuttato nel novembre del 2023 e si è conclusa nel marzo del 2024, con un’ottima valutazione del 100% su Rotten Tomatoes.

All’epoca del finale, il doppiatore di Mark Grayson Steven Yeun ha confermato che la terza stagione è in lavorazione, dichiarando a Collider:

“Abbiamo lavorato duramente per completare un sacco di arretrati. Vogliamo programmare questa cosa dell’animazione in modo appropriato. Quindi, sì, stiamo lavorando. Stiamo mettendo a punto gli episodi, sappiamo cosa sta succedendo”.

Il doppiaggio per la nuova stagione è già completo, e una campagna di crowdfunding della stessa società di Kirkman ha misteriosamente riportato – e poi rapidamente cancellato – che Invincible era stata rinnovata per la quarta stagione ma anche per la quinta. Anche il potente personaggio alieno di Ben Schwartz, Shapesmith, farà il suo ritorno.