Undead Unluck: un misterioso teaser anticipa la seconda stagione anime?

Undead Unluck è una delle grandi novità tra le serie shonen, che ha acquisito molto seguito grazie alla prima stagione dell’adattamento anime. L’anno scorso infatti, tutti i fan del manga hanno visto TMS Entertainment collaborare con David Production per dare vita alla prima stagione dell’anime, che si è rivelata un successo. Ma da quando questa si è conclusa, non ci sono stati rumors o anticipazioni sul suo futuro. O almeno fino ad oggi, dato che pare che Undead Unluck lancerà grandi novità per i fan nel giro di pochi giorni.

Il tutto nasce da un misterioso teaser pubblicato sui social media questa settimana, che ha fatto impazzire tutti i fan di Undead Unluck. Dopo tutto, l’anime ha pubblicato un curioso conto alla rovescia che porta tutti al 1° agosto. Secondo il team dell’anime, Undead Unluck “svelerà un segreto” quel giorno, per commemorare il fatidico incontro di Andy con Fuuko.

Ovviamente, i fan di Undead Unluck sono ansiosi di vedere e scoprire di cosa si tratterà questo annuncio. Nessuna parola ufficiale sarà pubblicata prima del mese prossimo, ma il fandom è certo di sapere cosa a cosa sta lavorando TMS Entertainment. Dopo tutto, Undead Unluck non ha detto una parola sul futuro dell’anime. Visto il successo di quest’ultimo, ci si aspettava già una seconda stagione una volta conclusa la prima. Tuttavia, non è stato ancora pubblicato alcun annuncio del genere e non c’è momento migliore per condividere questa notizia il 1° agosto.

Al momento tutti gli episodi della prima stagione anime di Undead Unluck, sono disponibili in streaming su Disney+. Tutti gli eventi ruotano attorno a Fuuko, una ragazza che ha l’abilità di portare sfortuna a chiunque la tocchi. Convinta di non poter trovare la felicità nel mondo e decisa a togliersi la vita, un misterioso uomo che si fa chiamare Undead, apparentemente immortale, la salva. Dopo aver scoperto dell’abilità di Fuuko, Undead (soprannominato dalla giovane come Andy) decide di seguirla e proteggerla finché non attirerà su di sé una tale sfortuna che lei riuscirà ad ucciderlo e porre fine alla sua lunga vita.

Fonte – Comicbook