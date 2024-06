L’evoluzione dei manga: dalla carta stampata al digitale

Anche il mondo del fumetto giapponese sta diventando sempre più digitalizzato: le app per tablet e smartphone sono molto apprezzate dai lettori.

Quando pensiamo ai manga, ci vengono subito in mente le pagine che sfogliamo con avidità per conoscere come procede la storia del nostro titolo preferito. Pagine che profumano di carta e per molti appassionati fanno parte dell’esperienza di lettura da decenni. Ma tutto questo è destinato a cambiare o, meglio, è già cambiato. Specifichiamo, i manga cartacei esistono ancora, ma non sono più l’unica modalità di lettura che abbiamo a disposizione.

La rivoluzione digitale che ha ridefinito il mondo negli ultimi vent’anni ha interessato ovviamente anche il mondo dei manga. Approfondiamo come sta cambiando il modo di leggere i manga e quali sono le conseguenze per noi appassionati.

I supporti più utilizzati

In Giappone gli ebook sono molto diffusi e i manga vengono spesso letti su questo dispositivo, ma i device che vengono maggiormente utilizzati, soprattutto in occidente, sono i tablet e soprattutto gli smartphone. I telefoni sono sempre nelle nostre tasche e borse, quindi leggere il proprio manga preferito è diventato ancora più facile, soprattutto fuori casa. Se prima bisognava portarsi in giro il manga in formato cartaceo, ora è sufficiente tirare fuori il telefono e immergersi nella storia.

Ovviamente lo schermo dello smartphone è piccolo e la lettura di un fumetto, basata quindi sull’immagine, non è facilissima. Da questo punto di vista il tablet risulta essere il miglior compromesso tra portabilità e facilità di lettura.

Il cambiamento che sta interessando oggi i manga è simile a quanto avvenuto negli anni scorsi nel mondo del gioco: l’evoluzione tecnologia ha portato ad esempio a ridefinire il modo di giocare a poker . Anche in questo caso i vantaggi sono diversi, primo fra tutti il fatto di avere praticamente un casinò in tasca e di poter giocare ad ogni orario da qualsiasi parte del mondo, semplicemente avendo a disposizione una connessione a Internet. Nel gioco online ad essere diverso è anche il modo di giocare, anche se le regole ovviamente rimangono le stesse.

Le app per leggere i manga

Parlando di digitalizzazione dei fumetti non si può non parlare delle applicazioni per leggere i manga, che mettono a disposizione dell’utente un catalogo di titoli. In questo modo non si ha accesso ad un solo titolo, ma si ha la possibilità di scegliere tra tanti manga diversi. Ovviamente la lettura avviene con lo scorrimento delle pagine sullo schermo da sinistra verso destra, dato che queste applicazioni replicano le pagine dei manga cartacei.

La maggior parte delle app sono disponibili sia su Android che su iOS e iPadOS. Una volta installate e creato un account personale, queste applicazioni consentono al lettore di accedere a diversi titoli, di cui almeno una parte è fruibile gratuitamente. Alcune app danno la possibilità di leggere una selezione di pagine in forma gratuita, mentre per accedere ai contenuti completi è necessario sottoscrivere un abbonamento oppure acquistare un singolo titolo.

Bisogna dire che i cataloghi in italiano sono ancora pochi e la maggior parte delle app offre manga in inglese. Se si ha dimestichezza con questa lingua, le possibilità di lettura sono praticamente sconfinate. Tra le app che offrono manga in italiano c’è Amazon Kindle, dal quale è possibile scaricare e leggere numerosi manga nella nostra lingua.

I vantaggi del formato digitale

Ad oggi la carta non è certo sparita, soprattutto nel nostro Paese. Ma il formato digitale sta trovando sempre più estimatori di anno in anno, grazie ai tanti vantaggi correlati a questa tecnologia. Come detto, la facilità di fruizione del contenuto è sicuramente un punto a favore, ma non è il solo.

Tra i pro del formato digitale c’è anche la possibilità di avere a disposizione diversi titoli, senza dover riempire librerie e scaffali di fumetti. I servizi a pagamento mettono a disposizione una scelta davvero ampia di manga per tutti i gusti. Inoltre, l’accesso all’anteprima permette di leggere in anteprima una parte del manga e solo successivamente di procedere alla lettura. Anche la facilità di aggiornamento è una funzionalità inedita, che amplia la possibilità di utilizzo del manga.

I manga cartacei spariranno?

L’editoria sta cambiando a vista d’occhio, anche per quanto riguarda i manga. Così come i quotidiani cartacei stanno venendo sempre più spesso sostituiti dalle versioni online delle principali testate, così il mondo del fumetto si sta spostando sempre di più sull’online. In Giappone le vendite dei manga di carta stanno diminuendo, mentre le pubblicazioni digitali sono in continua crescita.

Il futuro dei manga sarà il digitale. Con abbastanza certezza è possibile dire di sì, ma i cari vecchi manga cartacei probabilmente sopravviveranno, anche se con numeri molto ridotti. Per la gioia degli appassionati più intransigenti.