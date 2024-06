My Hero Academia finirà ad agosto e il fandom non è pronto

Il manga di My Hero Academia si concluderà il 4 agosto di quest’estate, lasciando molti fan dello shonen alle prese con il difficile addio alla Classe 1-A. Dopo le importanti implicazioni lasciate dall’ultima battaglia tra i giovani eroi e All For One, la settima stagione dell’anime potrebbe essere la penultima dell’adattamento animato. Creato da Kohei Horikoshi, questo manga ha avuto una durata di oltre un decennio, permettendo al mangaka di guadagnarsi una meritata pensione. Tuttavia, non tutti i fan dell’Accademia UA stanno affrontando bene la notizia della fine della serie, condividendo sui social media i loro pensieri su questo shonen tanto amato.

Senza entrare troppo nei dettagli, il mondo di My Hero Academia appare molto diverso dopo l’epica battaglia tra le forze del bene e del male nella Società degli Eroi. Non tutti gli eroi e i villain sono usciti indenni dal conflitto, un aspetto che Horikoshi ha considerato attentamente nell'”Epilogue Arc” del manga. Con la battaglia finale ormai in corso nell’anime e lo scontro tra Shoto Todoroki e Dabi apparentemente concluso, sembra probabile che l’ottava stagione sarà l’ultima, avvicinandosi alla conclusione del materiale originale.

Se vi siete persi l’annuncio originale di Kohei Horikoshi sulla conclusione di My Hero Academia, ecco la lettera che il mangaka ha scritto per Shonen Jump: “Mi scuso per la pausa di due settimane! Il mio programma era molto fitto… Mancano solo cinque capitoli alla fine del manga. Alcuni potrebbero pensare, ‘Ci sono ancora cinque capitoli?!’ mentre altri potrebbero pensare, ‘Solo cinque capitoli rimasti?!’ Farò del mio meglio per far sì che entrambi i gruppi apprezzino questi ultimi capitoli con Deku e gli altri! È stato un percorso accidentato, ma sono riuscito a disegnare Deku e i suoi amici per quasi 10 anni grazie a tutti coloro che hanno continuato a leggere. È stato un sogno. Grazie mille! Bene, ci vediamo ancora su Jump!”

Fonte Comic book