One Piece: svelata la cover 109 del manga

Il manga di One Piece ha dato vita ad alcuni momenti iconici e importanti durante la saga finale iniziata dopo la conclusione di Wano. Si tratta del 31° arco del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda e ha visto i pirati dei Cappelli di Paglia rovesciare completamente la tirannia di Kaido e di Orochi dal paese chiuso. Ora One Piece si trova su uno scenario molto delicato in quanto ha rivelato non solo nuovi personaggi, ma anche flashback legato a personaggi noti ma dei quali non si sapeva nulla a riguardo.

Tutte queste novità saranno racchiuse nel volume 109, che sarà rilasciato in tutte le fumetterie giapponesi a partire dal 4 luglio di quest’anno. E proprio in vista dell’uscita del nuovo volume, abbiamo il piacere di riportare la cover ufficiale del numero 109 di One Piece.

Come si può vedere dalla cover del presente volume, tra i personaggi non c’è nessun membro della ciurma di Rufy, tantomeno il capitano. Infatti l’attenzione è tutta per Kuma, al centro della cover, che tiene in braccio una piccola Bonney. In secondo piano ci sono Sentomaru, l’ammiraglio della Marina Kizaru, lo scienziato Vegapunk e Stussy. Quello che si distingue è che tutti i personaggi hanno un’espressione rilassata, quasi come si ci fosse un clima di festa.

Tutti questi dettagli saranno approfonditi dai capitoli che saranno contenuti all’interno di questo volume. Questi infatti si concentreranno quasi esclusivamente sulla storia di Bartolomew Kuma e di quello che ha fatto per salvare la piccola Bonney. Basti pensare che Kuma ha dato la sua vita e la sua libertà di pensare e agire facendosi trasformare in cyborg da Vegapunk e dare vita ai Pacifista, per poter salvare Bonney, che non era nemmeno sua figlia.

Si tratta di uno dei personaggi con il passato più tragico e sconvolgente di sempre, che scuoterà gli animi di tutti i lettori. Al momento il manga è andato avanti con l’arco di Egghead, che infatti ha rivelato colpi di scena iconici su Kuma e sul suo ingresso in battaglia per proteggere Bonney.