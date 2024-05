Il richiamo di Berserk in questa nuova serie “Dark” di Shonen Jump

Gli appassionati di dark fantasy, orfani del capolavoro di Kentaro Miura, Berserk, troveranno una nuova avvincente saga in Centuria, il nuovo manga di Shōnen Jump. Scritto da Tohru Kuramori, ex assistente di Tatsuki Fujimoto, creatore di Chainsaw Man, Centuria si è rapidamente affermato come una delle serie più lette su Manga Plus, ricevendo elogi per la sua arte e la narrativa oscura. Iniziato su Shōnen Jump+ l’8 aprile 2024, questo manga ha superato altre serie popolari come Choujin X, World Trigger e Undead Unluck, conquistando il cuore dei lettori con le sue tematiche profonde e il suo approccio brutale.

Una storia oscura, che richiama l’opera di Miura

La storia di Centuria è ambientata in un mondo medievale pieno di mostri terrificanti e un’oscura atmosfera che ricorda molto Berserk. La trama segue Julian, un giovane schiavo venduto dalla propria madre che, dopo essere stato brutalmente maltrattato e quasi ucciso, riesce a fuggire e a nascondersi su una nave di schiavi. Qui, grazie alla gentilezza degli altri cento schiavi a bordo, Julian trova una nuova speranza. Incontra Mira, una donna incinta che gli mostra per la prima volta calore umano, cambiando per sempre la sua prospettiva sulla vita.

La forza di Centuria risiede nella sua capacità di esplorare temi complessi come la schiavitù, la connessione umana e la ricerca del proprio scopo nella vita. Julian, come Guts di Berserk, affronta numerose disgrazie fin dalla nascita, dall’essere venduto e torturato fino alla perdita dei propri cari. Tuttavia, nonostante le sofferenze, la serie riesce a infondere un senso di speranza, mostrando come il dolore e il lutto possano trasformarsi in una fonte di forza e determinazione. Le nuove relazioni che Julian forma lungo il suo viaggio diventano fondamentali per la sua crescita personale, evidenziando l’importanza delle connessioni umane nella guarigione e nella scoperta di sé stessi.

Dal punto di vista artistico, Centuria trae molta ispirazione da Berserk, con disegni intensi e immagini audaci che catturano l’essenza della violenza e dell’orrore. Le creature mostruose rappresentate nel manga sono ispirate ai peggiori incubi, ricordando i disegni dei mostri in Berserk. Un chiaro esempio di questa influenza si trova nel primo capitolo di Centuria, dove una bestia mitologica marina ricorda il dio del mare dell’arco narrativo di Berserk.

Inoltre, il sesto capitolo di Centuria presenta un riferimento diretto al primo capitolo dell’arco dell’Età dell’Oro di Berserk, con una scena di cadaveri appesi a un albero, simile all’albero dove Guts nacque dal corpo di sua madre, come leggiamo su Screenrant.

Tavole visionarie e un racconto sanguinario

Nonostante le somiglianze, Centuria si distingue per essere un manga shōnen, il che significa che, pur mantenendo elementi di violenza grafica, è destinato a un pubblico più ampio rispetto al seinen Berserk. Questa differenza demografica permette a Centuria di esplorare temi oscuri in modo accessibile, senza alcune delle controversie che hanno caratterizzato Berserk. Tuttavia, la serie riesce comunque a trattare questioni umane universali, come la lotta contro le avversità e la crescita personale, mantenendo un equilibrio tra azione intensa, misteri soprannaturali e relazioni emotive.

Parliamo di un manga promettente che offre una nuova prospettiva nel genere dark fantasy, con una narrazione avvincente e un’arte impressionante. Perfetto per i fan di Berserk e per chiunque cerchi una storia ricca di battaglie intense, mostri terrificanti e legami umani profondi, Centuria è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama dei manga shōnen.

Centuria non solo si distingue per la sua trama avvincente e i suoi temi profondi, ma anche per la sua eccezionale costruzione del mondo. Il contesto medievale in cui si svolgono le vicende è dettagliato e vivido, con un’attenzione meticolosa ai particolari che rende l’ambientazione ancora più immersiva.

I lettori vengono catapultati in un universo dove il pericolo è sempre in agguato e la magia oscura si mescola con la realtà quotidiana. I castelli decadenti, le foreste oscure e i villaggi desolati contribuiscono a creare un’atmosfera carica di tensione e mistero, che mantiene il pubblico costantemente sulle spine.

Inoltre, i personaggi di Centuria sono uno degli aspetti più forti della serie. Oltre a Julian e Mira, la serie introduce una varietà di personaggi secondari ben sviluppati che aggiungono profondità e complessità alla storia. Ogni personaggio ha un background unico e motivazioni personali che arricchiscono la narrazione.

Le dinamiche tra i personaggi sono esplorate in modo approfondito, mostrando come le relazioni e le interazioni influenzano il loro sviluppo e la loro crescita. La serie non si limita a presentare semplicemente eroi e villain, ma esplora le sfumature della moralità e dell’umanità, offrendo un ritratto realistico e sfaccettato dei protagonisti e dei loro antagonisti.

Centuria è quindi una lettura imprescindibile per chi ama il dark fantasy e cerca una storia che non solo intrattiene, ma fa anche riflettere. Con la sua narrazione coinvolgente, i disegni mozzafiato e i temi universali, Centuria ha tutte le carte in regola per diventare una delle serie più apprezzate e seguite degli ultimi anni. Se siete fan di Berserk o semplicemente alla ricerca di un nuovo manga da seguire, Centuria merita sicuramente la vostra attenzione.