Sony lancia “Anime Academy”

Sony ha una lunga storia nel mondo dell’anime, avendo non solo acquisito Crunchyroll, ma anche Funimation. Con la crescente popolarità dell’anime sia in Giappone che all’estero, Sony ha annunciato una nuova “Anime Academy” che punta a cambiare le regole del gioco in una parte specifica dell’industria. Man mano che il medium dell’anime cresce, sarà interessante vedere l’impatto che questa imminente Anime Academy avrà sull’industria e sui progetti anime in produzione.

Recentemente, Sony ha svelato una serie di progetti anime che arriveranno sul grande schermo in Nord America durante il Cinema Con. Sony ha già distribuito Spy x Family: CODE White nei cinema, ma nel 2024 vedremo anche l’arrivo di Haikyu: The Dumpster Battle, Blue Lock: Episode Nagi e Overlord: The Sacred Kingdom.

Mitchel Burger, Vice Presidente Senior del Commercio Globale di Crunchyroll, ha dichiarato quanto segue sulla crescente popolarità del medium dell’anime: “L’anime è molto popolare al momento. Tutti si stanno rendendo conto che è una forza culturale ed economica con cui fare i conti”.

Cos’è un Anime Academy?

La prossima accademia è focalizzata sul “sviluppo del talento” per aiutare nella produzione di anime. In particolare, Sony aiuterà a potenziare nuovi creatori del medium, coinvolgendo A-1 Pictures e CloverWorks come parti centrali di questa nuova iniziativa. Entrambe queste aziende sono sussidiarie di Aniplex, che è una divisione di “Sony Music Entertainment Japan”.

Il Presidente e CEO del Gruppo Sony, Yoshida Kenichiro, e il Presidente, COO e CFO Totoki Hiroki hanno commentato sull’imminente “Anime Academy”: “Il lancio di un progetto per istituire un’accademia ha l’obiettivo di coltivare creatori di anime nei mercati globali, principalmente da parte di Aniplex e Crunchyroll con la collaborazione di tutta l’industria”.

Per quanto riguarda A-1 Pictures, i fan potrebbero conoscerla meglio per progetti come Solo Leveling, Sword Art Online, Mashle: Magic & Muscles e Lycoris Recoil, solo per citarne alcuni. Dall’altro lato, CloverWorks potrebbe essere meglio conosciuta per il suo lavoro su Spy x Family, The Promised Neverland e Bocchi The Rock.

