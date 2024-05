Ghost in The Shell: un teaser trailer annuncia il nuovo anime

Ancora oggi, Ghost In The Shell rimane uno degli ingressi più rivoluzionari nell’industria cinematografica anime. Uscito nel 1995, il film originale è ancora oggi considerato da innumerevoli fan come uno dei migliori film animati nel suo genere. Ora, il Maggiore Kusanagi è pronto a fare ritorno nel 2026 con un nuovo progetto anime intitolato “The Ghost In The Shell”.

Oltre al film originale incentrato sul paesaggio tecnologicamente avanzato, Ghost In The Shell ha ricevuto un film sequel e un adattamento live-action nel mondo. Ha inoltre ottenuto una serie di serie televisive anime, tra cui Ghost In The Shell: Stand Alone Complex, Ghost in The Shell: Stand Alone Complex 2nd Gig e Ghost In The Shell: SAC_2045.

Il nuovo progetto del 2026 vedrà la collaborazione di Production I.G., lo studio responsabile del franchise, insieme a Bandai Namco Filmworks, Kodansha e Science SARU. Quest’ultimo studio è stato recentemente protagonista di titoli di testa poiché la casa di produzione è stata acquisita da Toho e ha un importante ingresso anime in arrivo quest’anno con Dandadan.

Sebbene siano state diffuse poche informazioni specifiche sul nuovo progetto, i fan sono entusiasti di vedere il ritorno di uno dei personaggi più iconici dell’animazione giapponese. Per coloro che non sono familiari con il mondo di Ghost In The Shell, la serie presenta un’ambientazione futuristica in cui la distinzione tra uomo e macchina è diventata sempre più sottile.

Il Maggiore Motoko Kusanagi, un superagente cyborg, è incaricato di contrastare minacce terroristiche e cybercriminali in un mondo dove la tecnologia e la coscienza umana si intrecciano in modi sorprendenti.

La serie affronta tematiche profonde e complesse, tra cui l’identità, la natura della realtà e l’etica della tecnologia. È amata non solo per le sue avvincenti trame e sequenze d’azione mozzafiato, ma anche per il suo approccio filosofico e le sue riflessioni sul futuro della società umana. Con l’annuncio del nuovo progetto, i fan non vedono l’ora di immergersi nuovamente in questo affascinante universo.

