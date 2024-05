Elden Ring avrà un cortometraggio anime che sembra già di alto livello

Ormai, Elden Ring ha creato un’eredità che il mondo non dimenticherà facilmente. Il gioco uscito nel 2022 è diventato un successo critico con oltre 23 milioni di copie vendute. Ad oggi, il titolo ha ampliato la sua portata con merchandise e manga. E ora, una versione anime di Elden Ring sta diventando virale prima del suo primo sguardo ufficiale.

Il progetto in questione è opera di SteinsAlter, un gruppo di produzione indipendente che pubblica cortometraggi animati online. Questo mese, il gruppo ha annunciato l’intenzione di realizzare un anime di Elden Ring, e l’omaggio sembra davvero promettente.

“Saranno 3 minuti pieni di sakuga cinematograficamente composti che adattano e ricreano momenti di Elden Ring. Puntiamo a realizzare la migliore animazione possibile per noi,” ha condiviso il gruppo dopo aver pubblicato un character sheet ufficiale per Malenia, un boss molto amato del gioco.

Come potete vedere, il character sheet mostra quanto dettaglio stia entrando in questo anime di Elden Ring, e i fan ne sono giustamente entusiasti. Il vasto mondo offre molte possibilità e la sua trama ricca di azione è perfetta per un adattamento anime. Grazie a SteinsAlter, i fan potranno vedere come il gioco funziona sul piccolo schermo. Il trailer del fan-anime dovrebbe debuttare a giugno, quindi ci si può aspettare molto di più da questo progetto impressionante.

Chiaramente, il fandom di Elden Ring è su un altro livello con questa adattazione anime, e la comunità non è sola nel suo amore. Mentre l’anime continua a crescere globalmente, sempre più cortometraggi realizzati dai fan stanno prendendo vita. Questi tributi stanno aumentando di qualità, come dimostra il fan-anime di Berserk che ha ricevuto elogi online. E ora, Elden Ring è pronto a unirsi a queste opere di alto livello.

Questi progetti dimostrano l’impatto duraturo che i giochi possono avere sulla cultura popolare e l’abilità dei fan nel trasformare la loro passione in opere d’arte. L’anime di Elden Ring non è solo un omaggio al gioco, ma anche una testimonianza della dedizione e del talento della comunità degli appassionati. Con l’industria dell’animazione in continua espansione, possiamo aspettarci di vedere sempre più adattamenti di questo calibro in futuro.

Fonte Comic Book