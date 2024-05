Dragon Ball Xenoverse 2 Future Saga: trailer e data d’uscita per il DLC

I giocatori di Dragon Ball Xenoverse 2 hanno ricevuto questa settimana un nuovo trailer per il Capitolo 1 della Saga del Futuro, insieme alla data di uscita che conferma quando il DLC sarà disponibile. In perfetto stile Bandai Namco, l’editore e lo sviluppatore del gioco, Dimps, non stanno perdendo tempo tra l’annuncio e l’uscita, con il Capitolo 1 della Saga del Futuro previsto per il 24 maggio, tra soli due giorni. Sono previsti nuovi personaggi, missioni e molto altro per questo DLC, con ulteriori contenuti in arrivo se “Capitolo 1” è un indicatore di ciò che ci aspetta nei prossimi DLC di Dragon Ball Xenoverse 2.

Questo DLC di Dragon Ball Xenoverse 2 introduce Goku Black nella sua forma Ultra Supervillain come personaggio giocabile, oltre a una nuova versione di Vegeta. Il primo sarà abbastanza familiare per chi ha seguito Dragon Ball Super, mentre il secondo culminerà comunque in uno scontro tra Goku e Vegeta, in modo che Vegeta possa mostrare i suoi nuovi poteri.

Data di uscita del Capitolo 1 della Saga del Futuro di Dragon Ball Xenoverse 2

Come rivelato nel trailer condiviso, il nuovo DLC Capitolo 1 della Saga del Futuro uscirà il 24 maggio. Ecco una panoramica di tutto ciò che è incluso in questo prossimo DLC, oltre a un aggiornamento gratuito che verrà rilasciato per tutti lo stesso giorno.

Personaggi giocabili

Broly (Restrained)

Goku Black (Super Saiyan Rose) Ultra Supervillain

Vegeta (Super Saiyan God) Ultra Supervillain

Android 18 (DB Super)

Videl (DB Super)

Nuovi contenuti aggiuntivi

Missioni Extra: 3

Missioni Parallele: 12

Abilità: 15

Costumi: 3

Super Anima: 5

Illustrazioni per la schermata di caricamento: 63

Aggiornamento gratuito #18

Missioni Raid: 7

Costumi: 8

Aura/Accessori: 3

Illustrazioni per la schermata di caricamento: 93

Super Anima: 5

Sblocco del livello massimo dell’Avatar

Nuova funzione Cross Versus (Stage: 1, Badge: 4, Emotion: 2)

Altre funzionalità migliorate

Come indicato alla fine del trailer del Capitolo 1 della Saga del Futuro, ci sono ancora tre capitoli della Saga in arrivo. Al momento non sono state annunciate né date né piani per questi, ma la panoramica sopra dovrebbe darti un’idea di cosa aspettarti dai prossimi DLC.

Fonte Comic Book