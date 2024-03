Tra le uscite Planet Manga del 28 marzo 2024 troviamo il volume unico Karukaya – Le Case degli Spiriti di Fuyumi Ono e Kazue Kato e il primo volume (anche in edizione variant) di Sanda, la nuova opera di Paru Itagaki, autrice di Beastars.

Inoltre, la conclusione di Yasha e il romanzo che adatta il film di Jujutsu Kaisen.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 28 marzo 2024.

Le uscite Planet Manga del 28 marzo 2024

The Witch and the Beast 8

7,00 €

LA SCONTRO FINALE CON LA REGINA DELLA NOTTE HA INIZIO

A Ollensia Est ha luogo l’ultimo atto di una tragedia iniziata un secolo prima. Da re, Danword spadroneggiava senza rivali, poi qualcuno ha fatto sì che il suo impero cadesse. Ora è finalmente pronto a riprendersi ciò che gli è stato sottratto.

Yasha 6

16,00 €

ULTIMO ATTO

Quale legame può esserci tra due gemelli che hanno vissuto esistenze del tutto distinte? Mentre si scoprono i dettagli del piano che Kyoichiro Amamiya ha previsto per Sei e Rin, sull’isola di Ogami si consuma l’epilogo dell’affascinante dramma sci-fi intessuto dall’autrice di Banana Fish.

Yawara! 5

Ultimate Deluxe Edition

15,00 €

L’UNICA OCCASIONE PER ENTRARE NEL TEAM OLIMPICO

Yawara avrà superato l’esame di ammissione all’università? E riuscirà a convincere nonno Jigoro che, seppur frequentandola, non diventerà una “debosciata”? Di certo, dovrà dimostrare a tutti di essere ancora la più forte dell’All Japan Judo Championship… L’edizione definitiva del manga di Naoki Urasawa.

Noblesse 4

14,90 €

AMICI O NEMICI?

Dopo la sconfitta di Jake al prestigioso istituto Yeran, è tornata a regnare la pace. L’equilibrio è però destinato a essere nuovamente sconvolto da due nuovi ed enigmatici studenti. Chi sono? E che cosa vogliono da Rai?

Ennead 3

15,00 €

NON C’È GIUSTIZIA IN TERRA D’EGITTO

Horus ha vinto la seconda sfida, ma senza appoggi non ce l’avrebbe fatta. Seth è furioso perché sa che, da solo, il ragazzo-non-ancoradio non avrebbe mai potuto batterlo. Si svela così l’esistenza di un piano intessuto da chi ha interesse a far fuori Seth… Consigliato ad un pubblico maturo.

Jujutsu Kaisen – The Movie: Il Romanzo

13,00 €

NON ESISTE UNA MALEDIZIONE PIÙ CONTORTA DELL’AMORE

Il romanzo che adatta il film campione d’incassi, imperdibile per gli appassionati della saga e per gli amanti delle storie dark! Maledetto dallo spirito della ragazza che amava, Yuta Okkotsu scopre l’universo della stregoneria e si appresta a giocare un ruolo chiave nella grande guerra occulta che sta per esplodere… Contiene un poster imbavato all’interno.

Sanda 1

7,50 €

Sanda 1

Variant

7,90 €

IL RITORNO DELL’ACCLAMATA AUTRICE DI BEASTARS

Giappone, 2080. Il Paese deve affrontare un drastico calo delle nascite ed è colpito da stravolgimenti climatici. Quando la compagna di scuola Ono sparisce e viene dichiarata morta, Shiori Fuyumura non si rassegna: per ritrovare l’amica, cerca l’aiuto del collega rappresentante di classe Kazushige Sanda, certa che abbia ciò che le serve…

CON UNA CARTOLINA IN OMAGGIO SULLA PRIMA TIRATURA!

Karukaya – Le Case degli Spiriti

12,90 €

DISEGNI DELL’AUTRICE DI BLUE EXORCIST, KAZUE KATO, SU TESTI DI FUYUMI ONO

Un rumore improvviso, una figura nel buio. Se una casa è abitata, prima o poi vi accade qualcosa… Le splendide chine di Kazue Kato illustrano la raccolta di storie best seller di Fuyumi Ono in un volume unico in cui le atmosfere horror si accompagnano a una riflessione profonda sulle ansie del cuore.

Blue Exorcist 29

Manga Graphic Novel 131

5,20 €

IL FIGLIO SARÀ IN GRADO DI SUPERARE IL PADRE?

Rin usa i propri poteri per contrastare Satana, ma niente sembra in grado di fermare la furia distruttrice del re dei demoni. Forse la chiave per ribaltare le sorti dello scontro non va cercata nella pura forza…

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 20

7,00 €

City Hunter Rebirth 13

7,00 €

Tenken – Reincarnato in una Spada 13

7,00 €

Otherside Picnic 10

7,90 €

My Home Hero 16

7,00 €

Kei X Yaku – Dangeorus Buddy 9

7,00 €