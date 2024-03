Beastars: la stagione finale sarà divisa in due parti

Beastars ti trascina in un mondo crudele e contorto, popolato da creature antropomorfe alle prese con una convivenza forzata tra predatori e prede. Le prime tre stagioni hanno scosso il mondo degli anime con la loro intensità, ma ora tutto giunge al culmine. Sì, avete capito bene: la quarta e ultima stagione sta per esplodere sullo schermo, per poi spezzarsi brutalmente in due parti!

L’autrice Paru Itagaki ha tessuto un intreccio di intrighi e misteri che ha fatto strage di cuori e menti, culminando nella rivelazione del killer degli studenti, partito dalla tragica morte del lama Tem. Ma anche se il colpevole è stato smascherato, il mondo di Beastars è ancora intriso di oscure incertezze, pronte a divorare chiunque osi mettere un piede in quel territorio torbido e senza pietà.

The story of Legoshi, Louis, and Haru continues in the long-awaited final season of BEASTARS. BEASTARS Final Season will be released in two parts with Part 1 premiering this year, only on Netflix 🐺🐰 pic.twitter.com/wTfq9tEDQZ — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 22, 2024

Il manga, nato nel 2016 e terminato nel 2020, ha già segnato il suo destino. Ma ora è lo Studio ORANGE a prendere le redini, trasformando le pagine in immagini vivide e mozzafiato con una grafica computerizzata in 3D, che spinge gli spettatori al limite della loro percezione. Beastars, con la sua animazione avvincente, ha scosso le fondamenta del mondo anime, dimostrando che l’arte può essere tanto crudele quanto affascinante.

E Netflix? Oh, Netflix, il gigante dello streaming non si ferma davanti a nulla. Con il suo annuncio spaccacervelli, ha dichiarato che la stagione finale sarà spezzata in due. La prima metà sta per arrivare, pronta a divorare le tue notti con il suo abbraccio oscuro e avvincente. Ma quando arriverà la seconda metà? Ancora un mistero, un coltello che ti squarcia il petto, ti tortura con l’attesa e ti costringe a implorare per un assaggio in più.

Beastars non è solo un anime, è un’esperienza. È un viaggio nell’oscurità, dove la convivenza tra predatori e prede è solo la punta dell’iceberg. Preparati a perderti in un vortice di emozioni, tradimenti e colpi di scena, mentre la saga giunge al suo epico e sconvolgente finale. E ricorda, una volta che entri nel mondo di Beastars, non c’è via d’uscita.

Fonte Comic Book