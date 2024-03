Satoru Gojo è la personificazione stessa del potere in Jujutsu Kaisen, rendendolo uno dei preferiti dai fan nella storia della serie shonen. Mentre il mondo si prepara per un altro sondaggio di popolarità per i personaggi creati da Gege Akutami, alcuni degli altri personaggi che competono con l’insegnante bendato non stanno affatto con le mani in mano. In una nuova e divertente citazione, uno dei più grandi avversari di Gojo coglie l’opportunità per prendere di mira il personaggio amato che regolarmente vince i sondaggi di popolarità.

Satoru Gojo ha avuto un ruolo di rilievo nella recente seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen. Entrando nella città di Shibuya nel tentativo di fermare i piani di Suguru Geto e Mahito, il potente stregone si rende conto di essere stato ingannato e che è stata tesa una trappola per eliminarlo dal gioco.

Mentre il potere di Gojo lo rendeva quasi impossibile da uccidere, Geto aveva un altro piano che ha messo in atto, distraendolo abbastanza a lungo da mettere Gojo dentro il Reame della Prigione. Con Satoru ora fuori gioco, Shibuya precipita nel caos mentre Yuji Itadori e i suoi amici cercano di mantenere la pace ma perdono molti dei loro alleati nel processo. Anche con Gojo assente dall’anime, la sua popolarità non diminuisce.

Jujutsu Kaisen: Gojo è sempre il personaggio più popolare

For 4th JJK Popularity Poll SUGURU GETO: “Even if someone tells him his bangs are weird, even if someone tells him he looks like a liar, the truth of him being more popular than Gojo will never change!” pic.twitter.com/GfXYVq4gyR — Jujutsu Kaisen (@Go_Jover) March 13, 2024

Per accendere gli animi dei fan per il prossimo sondaggio di popolarità, Jujutsu Kaisen ha rivelato una descrizione del personaggio per Suguru Geto che scherza su Gojo, “Anche se qualcuno gli dice che le sue ciocche sono strane, anche se qualcuno gli dice che sembra un bugiardo, la verità che lui sia più popolare di Gojo non cambierà mai!”

Anche se una terza stagione è stata confermata per l’anime di Jujutsu Kaisen, potrebbe passare del tempo prima che vediamo il ritorno di Jujutsu Tech sul piccolo schermo. Fortunatamente, il manga continua a rilasciare nuovi capitoli regolarmente, anche se il creatore Gege Akutami ha accennato che la fine è vicina per la serie. Senza addentrarci troppo nel territorio degli spoiler, più di qualche grande personaggio non è più tra i vivi mentre Jujutsu Kaisen si avvicina alla sua conclusione.

