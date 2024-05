Baki Hanma e Kengan Ashura si stanno preparando ad un confronto epico in un ambizioso progetto di crossover animato per Netflix, che ha ampliato la propria disponibilità di licenze e produzioni di anime negli ultimi anni, e due di questi sforzi hanno portato alla realizzazione di due serie anime di grande impatto sotto lo stesso marchio.

Baki Hanma si trova attualmente alla terza stagione della sua corsa animata su Netflix, mentre i fan di Kengan Ashura attendono con ansia la distribuzione della seconda metà della seconda stagione. Ma presto questi due titani si scontreranno in un crossover spesso sognato ma mai realizzato: finalmente è arrivato il momento.

Durante la presentazione di AnimeJapan 2024, Netflix ha annunciato che Baki Hanma VS Kengan Ashura sarà un nuovo progetto speciale di crossover anime che arriverà sul servizio di streaming quest’estate. Sebbene venga anticipato come una serie e un film, ciò che è stato reso chiaro è il primo teaser trailer e il primo poster teaser che porta i due principali combattenti della serie nella stessa arena per la prima volta. Baki Hanma VS Kengan Ashura è atteso per giugno solo su Netflix.

Baki Hanma vs. Kengan Ashura: cosa aspettarci dal crossover Netflix?

Baki Hanma VS Kengan Ashura. The most anticipated anime crossover of the year premieres this June only on Netflix 🤜🏻💥 #AJ2024 #AnimeJapan pic.twitter.com/m39xvKEWau — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 23, 2024

Il crossover animato più atteso dell’anno debutterà il 6 giugno. Al momento non è stato rivelato come o perché i due protagonisti si incontreranno, ma è confermato che Nobunaga Shimazaki tornerà da Baki Hanma per doppiare Baki Hanma e Tatsuhisa Suzuki tornerà da Kengan Ashura per doppiare Oma Tokita. Per quanto riguarda lo stile artistico, sembra che preferisca l’estetica animata in 2D di Baki Hanma piuttosto che l’azione animata in CG di Kengan Ashura.

Per quanto riguarda ciò che ci si può aspettare dall’evento di crossover Baki Hanma VS Kengan Ashura, Netflix lo presenta così: “Questi due capolavori del manga sulle arti marziali finalmente si incontrano! Una collaborazione incredibile tra le serie anime ‘Baki Hanma’ e ‘KENGAN ASHURA’, entrambe ora in streaming solo su Netflix, prende vita in anime! Questo crossover di grande impatto, che poteva avvenire solo su Netflix, sicuramente farà tremare il mondo!” Entrambe le serie sono disponibili in streaming sulla nota piattaforma streaming.

Due grandi combatenti saranno messi a confronto!

Ma cosa possiamo aspettarci da questo incontro epico tra due mondi così distinti? L’idea di vedere Baki e Tokita condividere lo stesso schermo è un sogno che molti fan di entrambe le serie hanno nutrito per anni. Ci si può aspettare una serie di combattimenti mozzafiato, caratterizzati dalla tipica violenza e intensità che contraddistingue entrambi i franchise. Tuttavia, resta da vedere come verranno intrecciate le trame delle due serie e come verranno gestiti i personaggi di supporto.

Un elemento cruciale sarà sicuramente il modo in cui verrà affrontata la narrazione, considerando le differenze stilistiche e tonali tra Baki Hanma e Kengan Ashura. Mentre Baki Hanma ha un approccio più focalizzato sui personaggi e un tono più cupo e serio, Kengan Ashura spicca per la sua azione frenetica e la presentazione esagerata dei combattimenti. Come si amalgameranno queste diverse anime in un’unica narrazione coesa sarà una sfida interessante per gli sceneggiatori e i registi coinvolti.

Infine, resta ancora il grande interrogativo: chi uscirà vincitore dallo scontro tra Baki Hanma e Kengan Ashura? Gli appassionati delle due serie non vedono l’ora di scoprirlo e le teorie sul possibile esito stanno già affollando i forum online. Con due protagonisti così iconici e potenti, il risultato potrebbe essere imprevedibile e lasciare il pubblico senza fiato. Resta solo da aspettare e vedere come si svilupperà questo epico scontro tra titani. Quasi sicuramente questo sarò l’inizio del confronto, dato che probabilmente lo scontro non sarà risolto con un solo crossover.

Fonte Comic Book