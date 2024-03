Dragon Ball Super: il capitolo 103 anticipa un nuovo arco narrativo

Dragon Ball Super è tornato con un nuovo capitolo, il 103, e questo ha anticipato il “culmine drammatico” dell’arco narrativo Super Hero. Il manga disegnato da Toyotaro ha concluso il suo adattamento del film Dragon Ball Super: Super Hero qualche mese fa. Tuttavia ha trascorso gli ultimi capitoli della serie esplorando un nuovissimo epilogo per il film. Analizzando alcune delle conseguenze di tutto ciò che è accaduto nello scontro contro Cell Max, i fan hanno potuto vedere la nuova forma di Gohan misurarsi con l’attuale padronanza dell’Ultra Istinto di Goku.

Il manga di Dragon Ball Super ha dato il via alla fase successiva del suo epilogo con il capitolo precedente. Questo ha visto Goku sfidare Gohan in un combattimento per vedere quanto forte lo abbia reso la nuova trasformazione Beast nella lotta contro Cell Max. E il sito ufficiale di Dragon Ball Super ha anticipato che un nuovo arco narrativo è già in arrivo. Infatti il prossimo capitolo sarà il culmine dell’arco narrativo di Super Hero.

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super presenta la seguente sinossi:

“Nell’ultimo entusiasmante capitolo, abbiamo assistito ad un epilogo che proseguiva la storia oltre la fine del film e la battaglia contro Cell Max. Vediamo uno degli ultimi superstiti degli sconfitti. L’Esercito del Fiocco Rosso, Carmine, mette in atto il suo piano, e questo porta Gohan a trasformarsi ancora una volta nel suo stato di Bestia. Goku percepisce questa esplosione esplosiva di Ki da molto, molto lontano e si teletrasporta sulla scena per vedere se Gohan riesce a dare vita ad un combattimento con il caro vecchio papà. Cosa accadrà in questo feroce duello padre/figlio tra Goku e Gohan? L’arco narrativo dei Supereroi raggiunge il suo drammatico culmine in questo capitolo, quindi non perdetevelo“.

Con la fine dell’arco narrativo in questione, significa che il prossimo arco narrativo è in arrivo. È solo una questione di tempo e pochi capitoli. La scomparsa del mangaka di Dragon Ball, Akira Toriyama, ha senza dubbio avuto un impatto sul futuro della serie, quindi resta da vedere se il manga continuerà con un nuovo arco narrativo dopo la fine di questo, poiché ora ci saranno materiali interamente originali non visti in precedenza. Ma con l’uscita ufficiale del capitolo 103 di Dragon Ball Super, in arrivo mercoledì 20 marzo, non passerà molto tempo prima di scoprire cosa accadrà dopo.

Fonte – Comicbook