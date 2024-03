Tra le uscite targate Panini Comics del 14 marzo 2024 troviamo il secondo Omnibus di Asterix, oltre ai nuovi volumi di Spawn e di Star Wars: L’Alta Repubblica.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 14 marzo.

Le uscite Panini Comics del 14 marzo 2024

Spawn 7

14,00 €

Contiene: Spawn (1992) #341/345

Torna la serie regolare dedicata alla Progenie Infernale di Todd McFarlane e ricomincia il viaggio di Spawn e Haunt nei meandri dell’Inferno alla scoperta del suo attuale sovrano: Cataclisma! La guerra per la successione al trono si fa più accesa, con la fazione di Sinn (il fu Cogliostro) sempre più forte…

Star Wars: L’Alta Repubblica – Battaglia per la Forza

18,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2022) #6/10

Mentre Jedha sta venendo distrutta, Vildar Mac, Tey Sirrek e Matthea Cathley dovranno resistere a un assedio prima di addentrarsi nei segreti di un caveau Jedi nascosto che è stato scoperto dai loro misteriosi nemici. Il tutto mentre il Livellatore attende nell’ombra, bramoso di prosciugare la Forza dal corpo dei Jedi. L’incredibile conclusione della Fase II dell’Alta Repubblica!

Asterix Omnibus 2

45,00 €

Contiene: Le Combat des chefs, Astérix chez les Bretons, Astérix et les Normands, Astérix légionnaire, Le Bouclier arverne, Astérix aux jeux Olympiques

Proseguono le avventure dei nostri irriducibili preferiti in questa apprezzatissima serie di volumi Omnibus. Il secondo volume contiene, seguendo l’ordine di pubblicazione originale, Asterix e il duello dei capi, Asterix e i Britanni, Asterix e i Normanni, Asterix legionario, Asterix e lo scudo degli Arverni e Asterix alle Olimpiadi. E come per il primo tomo-menhir, alle avventure a fumetti sarà affiancato un corposo apparato di redazionali in parte inediti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)