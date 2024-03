Una delle stelle più luminose dietro a Dr. Slump ha condiviso un tributo commovente al famoso autore Akira Toriyama. È stato riportato nel corso del weekend che Akira Toriyama, il creatore di franchise come Dragon Ball e Sand Land, è tristemente scomparso all’età di 68 anni. Mentre l’impatto di Toriyama continua a farsi sentire attraverso il lavoro con Dragon Ball, è stato Dr. Slump a lanciare davvero il famoso creatore al successo tra le pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Dr. Slump è stata la prima serializzazione completa di Toriyama con la rivista nel lontano 1980, ed è ancora ricordata con affetto fino a oggi.

Dr. Slump è stato un tale successo che il franchise ha poi ispirato due serie anime complete, diversi film e molto altro ancora. La prima serie, Dr. Slump – Arale-chan, è stata trasmessa per la prima volta nel 1981 ed è probabilmente la versione più conosciuta dell’anime in quanto è durata cinque anni e quasi 250 episodi. Mami Koyama, la doppiatrice di Arale Norimaki, ha condiviso una risposta commovente alla scomparsa di Akira Toriyama in un tributo condiviso con la stampa in Giappone.

Dr. Slump: la doppiatrice di Arale onora Akira Toriyama

“Lo conoscevo fin dai tempi di Dr. Slump Arale-chan,” ha iniziato la dichiarazione di Koyama. “Toriyama-sensei, che non è mai apparso nei media di massa, è stato sempre un ospite nei miei programmi radiofonici e nei concerti dal vivo, e mi ha sempre sostenuto. Era un altro ‘Dottor Senbei Norimaki’ per me. Il suo grande contributo al mondo con ‘amore’, ‘sogni’ e ‘forza’ è stato incomparabilmente grande. Lo ringrazio dal profondo del mio cuore, offro le mie più sentite condoglianze e prego per la sua felicità nell’aldilà. Mami Koyama, alias Arale Norimaki.” I tributi che onorano la leggendaria carriera di Akira Toriyama stanno arrivando da fan e creatori di tutto il mondo insieme alla dichiarazione di Koyama.