Dopo un’attesa travolgente, finalmente Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è pronto a fare il suo ritorno. Con l’arrivo della terza stagione, tutti gli occhi sono puntati su Tanjiro mentre il cacciatore di demoni si prepara a dare il via alla quarta stagione. Lo show tornerà in onda questa primavera con l’arco dell’Addestramento degli Hashira al seguito. E adesso, un nuovo spot pubblicitario è online, regalandoci un primo sguardo al grande ritorno.

Come potete vedere qui sopra, il nuovo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba stagione quattro è stato pubblicato su YouTube grazie ad Aniplex. È stato lì che il distributore ha dato un’anteprima di ciò che ci aspetta questa primavera. Gran parte della promozione è un riassunto della stagione tre, ma alla fine c’è una bella sorpresa. Dopo tutto, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha dato ai fan un’occhiata agli Hashira del Vento e del Serpente prima che il trailer finisse.

Demon Slayer: una nuova clip mostra i protagonista della quarta stagione

I due uomini sembrano pronti alla battaglia in questa scena, e ciò non sorprende affatto. L’Hashira del Vento è pervaso dall’aggressività, e sebbene l’Hashira del Serpente possa sembrare timido, il suo esteriore tranquillo nasconde un potere insano. Li abbiamo già visti entrambi sfoggiare la loro forza completa nell’anime quando Tanjiro è stato introdotto agli Hashira. E ora, sembra che l’eroe sia sul punto di sottoporsi all’addestramento degli Hashira.

Inoltre, oltre alla prossima trama, gli appassionati si interrogano sulle implicazioni più profonde di questa nuova stagione. Con l’introduzione degli Hashira del Vento e del Serpente, ciò potrebbe segnalare un punto cruciale nella storia, con Tanjiro che si avventura sempre più nel mondo dei cacciatori di demoni e affronta sfide sempre più impegnative. Inoltre, ciò potrebbe portare a una maggiore esplorazione del sistema gerarchico all’interno dei cacciatori di demoni e delle loro varie specializzazioni. Con così tante domande sospese e nuovi personaggi in arrivo, i fan non vedono l’ora di immergersi ulteriormente nell’universo di Demon Slayer e scoprire quali destini attendono i loro eroi preferiti. Fonte Comic Book