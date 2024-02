La lotta che molti fan di Dragon Ball hanno atteso si sta svolgendo nel manga di Dragon Ball Super. Gohan e suo padre Goku stanno mettendo alla prova le loro forme più potenti l’una contro l’altra, mentre la saga shonen potrebbe rispondere a quale sia più forte, Beast o Ultra Istinto. Quest’ultimo arco non solo risponderà a alcune domande brucianti per gli appassionati di Dragon Ball, ma potrebbe anche confermare una teoria a lungo sostenuta che Goku ha avuto fin dai primi giorni di Dragon Ball Z.

Durante la battaglia contro Cell durante i Cell Games, Goku ha avuto un confronto piuttosto acceso con la creazione definitiva del Dr. Gero. Sebbene Son sia stato in grado di infliggere dei colpi devastanti all’antagonista shonen, alla fine si è ritirato, credendo che Gohan fosse colui che non solo avrebbe sconfitto Cell, ma superato il personaggio principale degli Z.

Gohan, nonostante abbia perso suo padre nel processo, ha sconfitto Cell, raggiungendo il Super Saiyan 2 e cancellando la creazione dell’Esercito del Fiocco Rosso dalla faccia della Terra. Anche se l’amore di Goku per la battaglia e l’allenamento ha fatto sì che fosse il più forte dei Combattenti Z per un certo periodo, sembra che la sua previsione dai Cell Games potrebbe diventare realtà grazie alla nuova forma di Gohan.

Gohan sarà il numero uno? Durante gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan è stato in grado di raggiungere la sua forma Beast scatenando la sua rabbia di fronte a Cell Max. Dopo la battaglia principale dell’ultimo film, Bulma dichiara che la forma Beast di Gohan lo rende più forte dell’Ultra Istinto di Goku. Mentre i due si affrontano nel nuovo arco, potremmo avere una risposta definitiva nel capitolo 103, il prossimo capitolo del manga di Dragon Ball Super che arriverà il prossimo mese.

Nonostante Gohan sia più forte di Goku, ciò non lo rende l’essere attualmente più forte dell’universo. Freezer è stato in grado di allenarsi per diversi anni in una Camera Ipertemporale, nota anche come Stanza dello Spirito e del Tempo, permettendo al despota alieno di raggiungere la sua trasformazione definitiva conosciuta come “Black Freezer”. In grado di sconfiggere sia Goku che Vegeta al loro massimo in un solo colpo, sembra improbabile che anche Gohan al suo apice possa competere con Freezer così com’è.

