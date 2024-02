Dragon Ball Super 102: svelato il nome ufficiale della nuova forma di Gohan

Goku e Gohan hanno spesso misurato il loro livello allenandosi insieme nel manga di Dragon Ball. Per concludere l’adattamento degli eventi del film Super Hero, Goku è tornato sul pianeta Terra per vedere da vicino le conseguenze degli ultimi sviluppi disastrosi provocati dall’Esercito del Fiocco Rosso, ora sconfitto. Soprattutto il protagonista della serie shonen voleva vedere tutta la portata dei poteri di suo figlio, che ha ottenuto sbloccando una nuova trasformazione devastante. Quindi Goku vuole scoprire di più sulla forma che ha permesso a Gohan di sconfiggere Cell Max con un nuovo incontro padre-figlio rivelato nel capitolo 102.

Nel capitolo 101 di Dragon Ball Super, Goten e Trunks si ritrovano in una situazione difficile. Infatti erano inavvertitamente usati come pedine da Carmine e dai resti dell’Esercito del Fiocco Rosso. Riferendosi all’attuale trasformazione di Gohan come “Beast Mode” (Modalità Bestia), il figlio di Goku ha colto l’occasione per chiarire il nome ufficiale della forma che gli fa diventare i capelli grici.

Gohan conferma nel capitolo 102 che Piccolo è il responsabile del nome “Beast” dopo che il Namecciano aveva battezzato la trasformazione che i fan e i Guerrieri Z ora conoscono come “Orange Piccolo”. Come spiega Gohan, “Si chiama Bestia. Piccolo ha dato questo nome per me“. Ha poi detto parlando al padre che gli aveva sempre detto che doveva essere pronto a combattere in un attimo. E adesso ha recepito il messaggio. Come spesso nella sua vita, Piccolo gli ha insegnato il trucco per controllare meglio la sua forma.

Goten e Trunks non hanno quindi inventato il nome “Beast”, ma danno a Gohan un nome per una trasformazione di lunga durata. Durante la Saga di Majin Bu, Gohan ha liberato il suo pieno potenziale sbloccato dal Kaioshin il Sommo. In questo modo ha sbloccato la sua forma “Ultimate”, che esercita ancora oggi oltre alle sue trasformazioni in Super Saiyan. E Goten e Trunks confermano che il nome della nuova trasformazione del figlio di Goku è “Ultimate“, dopo il loro incontro in combattimento.

Fonte – Comicbook