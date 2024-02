Demon Slayer: Dynit annuncia la seconda stagione doppiata su Prime Video

Dynit ha rilasciato sulla propria pagina Facebook ufficiale un aggiornamento che farà felici tutti gli appassionati di Demon Slayer. In particolare l’editore italiano di anime e manga ha annunciato che la seconda stagione della serie anime di Demon Slayer è disponibile per la visione su Amazon Prime Video, doppiato in italiano.

Ricordiamo che la seconda stagione dell’anime si divide in due parti, con la prima, sottotitolata Mugen Train Arc annunciata nel 2021. Per quanto riguarda la seconda parte della seconda stagione, questa è stata annunciata il 14 febbraio 2021 durante l’evento di festeggiamento del secondo anniversario dell’anime. Sottotitolata Entertainment District Arc, è il seguito del film e adatta la porzione di storia che va dal capitolo 67 al 97 del manga. È stata trasmessa in Giappone da dicembre del 2021 a febbraio del 2022, consecutivamente rispetto alla seconda.

In Italia la seconda è arrivata su Crunchyroll in simulcast in versione sottotitolata. Il doppiaggio italiano di entrambe ha invece debuttato il 12 dicembre 2022 e adesso è di nuovo disponibile per la visione si Amazion Prime Video.

La sinossi della seconda stagione dell’anime di Demon Slayer è la seguente: “Dopo aver affrontato diversi nemici a bordo del treno Mugen, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke devono affrontare Enmu, la Luna Calante che ha preso possesso del treno stesso! La successiva missione vedrà Tanjiro ed i suoi amici accompagnare il Pilastro del Suono Uzui in un quartiere di piacere dove sembra che un demone stia mietendo numerose vittime”.

Come si può capire dalla descrizione della seconda stagione di Demon Slayer, Tanjiro agirà a stretto contatto con il Pilastro del Suono. Tengen è infatti alla ricerca delle sue tre mogli nel distretto dei Piaceri. Chiaramente i protagonisti della serie si ritroveranno ad affrontare battaglie mozzafiato che li spingeranno oltre i loro limiti.

Al momento la stagione animata di Demon Slayer tornerà con la quarta stagione che adatterà l’arco dell’allenamento da Hashira. Per quanto riguarda il manga, questo si è concluso nel 2020, diventando uno dei manga più influenti degli ultimi anni.