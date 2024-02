One Piece – Netflix: l’attore di Sanji sull’inizio delle riprese della seconda stagione

La serie live-action di One Piece ha debuttato l’anno scorso su Netflix lasciando tutti a bocca aperta. Il successo riscosso non era probabilmente immaginato da nessun fan e questo ha portato alla riconferma del live-action con una seconda stagione. Attualmente in lavorazione, uno degli attori chiave del serie live-action ha anticipato che l’inizio delle riprese non è troppo lontano. Se non fosse stato per gli scioperi WGA e SAG-AFTRA dello scorso anno, probabilmente le riprese avrebbero avuto inizio prima, ma quello che conta è che il progetto è in pieno sviluppo. Quindi pare che la produzione della seconda stagione di One Piece prosegue pieno ritmo. Secondo l’attore che interpreta Sanji, Taz Skylar, sembra che anche le riprese inizieranno presto.

Parlando con Digital Spy della seconda stagione del live-action di One Piece, Skylar ha notato che ci sono già date fissate per l’inizio delle riprese. “So che ci stanno lavorando“, ha detto Skylar. “So che abbiamo date generali su quando torneremo in Sud Africa, che non è molto lontano da adesso“. Ora che tutti sono tornati regolarmente al lavoro è chiaro che tutti i membri del cast e dello staff coinvolti sono pronti a tornare in scena.

Anticipando l’inizio delle riprese, Skylar ha spiegato qualcosa in più su ciò che i fan possono aspettarsi dalla seconda stagione di One Piece. L’attore infatti ha detto che adora il modo in cui lo stanno adattando e anche come stanno lavorando su ogni personaggio. Per quanto riguarda il tornare insieme per le riprese, Skylar è entusiasta di tornare al lavoro. “Noi tutti, come cast, come squadra, come troupe, siamo così entusiasti di tornare insieme in quanto la prima volta è stata un’esperienza davvero fantastica e abbiamo conosciuto tanti grandi amici” dice Skylar. Inoltre aggiunge anche che amano il Sud Africa e non vedono l’ora di tornaci quest’anno e di farcela di nuovo come la prima volta.

La seconda stagione di One Piece è ora in lavorazione ma al momento è ancora presto affinché Netflix annunci una finestra di uscita o una data di rilascio ufficiale. Se le riprese della serie inizieranno presto, si spera di vedere una potenziale uscita della serie nel 2025. Ma prima di quest’informazione ci saranno sicuramente nel corso dell’anno alcune informazioni sugli archi che saranno adattati e sui nuovi personaggi.

Fonte – Comicbook