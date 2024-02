Tra le uscite manga Star Comics del 6 febbraio 2024 troviamo il Complete Box Set di Mermaid Melody – Pichi Pichi Pichi, oltre a nuove uscite di successi come Gachiakuta, Shaman King The Super Star e le due opere di Hiro Mashima Edens Zero e Rave – The Groove Adventure.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 6 febbraio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 6 febbraio 2024

EDENS ZERO n. 21

YOUNG n.352

di Hiro Mashima

€ 5,50

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Dopo aver salvato dalla deriva il capitano Connor, il gruppo viene a conoscenza delle informazioni riguardanti la fabbrica che produce i robot di Ziggy e la Edens Zero fa rotta insieme a Elsie verso Lendard, il pianeta del moto perpetuo. Durante il tragitto, però, Holy, un membro degli Oracion Seis, propone a Shiki di unire le forze… Nel Kaede Cosmos un grande numero di eroi si sta radunando e si avvicina il momento di una nuova, incredibile battaglia!

GACHIAKUTA n. 4

JANKU n.4

di Hideyoshi Andou, Kei Urana

€ 5,20

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

Durante il combattimento contro i Vandali, Rudo risveglia il potere del suo jinki: è la capacità di tirare fuori, da tutto ciò che tocca, il massimo valore possibile. Lo scontro si conclude con la sconfitta dei Vandali, e Rudo scopre che il suo jinki potrebbe far parte di una “serie”. Tra i vari misteri, viene a sapere anche dell’esistenza di un “confine” che collega il mondo celeste alla Terra…

MERMAID MELODY – PICHI PICHI PITCH

COMPLETE BOX SET

di Michiko Yokote, Pink Hanamori

€ 35,00

L’ATTESISSIMO RITORNO DELLE PRINCIPESSE SIRENE CHE HANNO INCANTATO UN’INTERA GENERAZIONE!

Per celebrare la nuova, imperdibile edizione di questo maho shojo, oltre alla Regular Edition i tre volumi della serie saranno subito disponibili in uno speciale box da collezione a tiratura limitata!

QUEEN’S QUALITY n. 19

UP n.230

di Kyosuke Motomi

€ 5,20

IL POTERE DELLA REGINA SI È RISVEGLIATO!

Kyutaro e i suoi compagni hanno catturato Tsubasa del clan Suzaku che, a quanto pare, ha intenzione di uccidere il capofamiglia Yanagi e la “K”. Come se non bastasse, si mostra anche stranamente premuroso nei confronti di Fumi… Cosa starà tramando?! Nel frattempo, Yanagi e la “K” appaiono davanti alla ragazza, e la scioccante verità sui suoi consanguinei verrà finalmente svelata!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 5

BIG n.94

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Intorno alla Rave della Conoscenza è iniziato il confronto fatale con Shuda, ma grazie a Silfarion, la spada della velocità del suono, Haru dovrebbe essere in netto vantaggio. Tuttavia, qualcosa riguardante suo padre lo turba e non riesce a rimanere concentrato…

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 4

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

IL NUOVO CAPITOLO DELLE AVVENTURE DEGLI SCIAMANI PIÙ FAMOSI DEL MONDO!

Dalla porta del nuovo mondo aperta da Alumi è comparsa la vera Anna Kyoyama. Il team YVS, Kaizo Oume e la sua corazzata Yamato, Death Zero e infine Hana Asakura… chi uscirà vincitore da questo terribile scontro?

WITCH WATCH n. 5

STARDUST n.126

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Arriva il tanto atteso giorno dell’appuntamento romantico al cinema! Nico ha lanciato un incantesimo su Morihito, di norma poco avvezzo a esprimere i propri sentimenti, portandolo a rivelare onestamente ciò che prova. Come se non bastasse, Kanshi è vittima di una magia che lo fa muovere più velocemente e, arrivati finalmente alle meritate vacanze estive dopo un turbinio di eventi, ecco che la madre di Nico riceve una nuova profezia…