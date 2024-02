Dragon Ball: svelato il nome ufficiale della madre di Bulma

Dragon Ball ha attraversato diverse decadi, e nel corso del tempo la storia si è tessuta in mondo complesso. Dal power scaling alla politica, Dragon Ball ha affrontato ogni sfida con l’aiuto dell autore Akira Toriyama. Nonostante il tempo trascorso, il franchise continua a rivelare nuove informazioni sui suoi personaggi, e questa settimana ne è stata la prova. Il sito web ufficiale di Dragon Ball ha appena pubblicato un articolo sulla mamma di Bulma, regalandole anche un nome.

L’intera notizia è andata online di recente, quando il sito ufficiale di Dragon Ball ha pubblicato un lungo articolo sulla famiglia di Bulma. È stato qui che è emerso il nome di sua madre, e il sito di Dragon Ball l’ha chiamata Panchy. Finalmente, la madre ha ottenuto un nome ufficiale, liberando i fan dal nome scelto in precedenza.

Se non lo sapevate, Dragon Ball non aveva mai dato un nome alla madre di Bulma ai tempi. La donna è rimasta senza nome per molto tempo, spingendo i fan a inventarne uno. Bikini è stato il titolo scelto dai fan, ma alla fine Toriyama è stato interrogato sul nome. Qualche anno fa, il creatore di Dragon Ball ha ammesso che avrebbe voluto chiamare la madre di Bulma Panchy, e questo nome è stato successivamente utilizzato in Dragon Ball SD. Ora, la serie ha incorporato il nome nel canone attraverso il suo sito web ufficiale, permettendo a Toriyama di riposare tranquillo.

Potreste chiedervi perché Panchy sia il nome scelto per la madre di Bulma, e questo ha a che fare con le convenzioni di denominazione di Dragon Ball. La storia presenta molti nomi che funzionano come giochi di parole. Nel caso della famiglia di Bulma, sono tutti chiamati con nomi legati a indumenti intimi. Da Trunks a Tights e Dr. Brief, l’intera famiglia è chiamata con nomi legati all’abbigliamento. Panchy è chiaramente un gioco di parole sulla parola “panty” (mutandina), quindi la naming convention unica di Toriyama ha colpito ancora una volta!

Fonte Comic Book