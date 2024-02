Dragon Ball Super sta generando grandi discussioni su Internet, in merito al capitolo 101 del manga di Dragon Ball Super. C’è già una prova che, dopo aver raccontato nuovamente il film Dragon Ball Super: Super Hero, la serie manga affronterà un importante argomento dibattuto nel fandom negli ultimi anni: il rapporto di livello di potenza tra Goku e suo figlio, Gohan.

Goku ha sbloccato il potere dell’Ultra Istinto durante il Torneo del Potere Dragon Ball Super e ha trascorso gli ultimi anni della serie perfezionando quella tecnica divina al massimo del suo potenziale. Nel frattempo, gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero (e la sua trama manga) hanno visto Gohan sbloccare la sua forma “Beast” nella battaglia finale con Cell Max.

Ora, alcune presunte anteprime del capitolo 101 di Dragon Ball Super hanno fatto nascere l’idea che Goku si accorgerà del nuovo balzo in potenza di Gohan e verrà a vederlo di persona, forse (probabilmente?) portando a uno scontro tra padre e figlio!

Dragon Ball Super: perché Gohan Beast dovrebbe affrontare Goku?

Innanzitutto, è passato un po’ di tempo da quando Dragon Ball ci ha regalato uno scontro significativo tra Goku e Gohan. La serie anime di Dragon Ball Super ci ha offerto probabilmente la migliore dimostrazione di una lotta tra i due, come visto nell’episodio 90, “Fissando il muro da superare: Goku vs. Gohan”.

Quella storia era esclusiva dell’anime (non presente nel manga) e vedeva Goku mettere alla prova Gohan prima che potesse conquistare un posto nella squadra dell’Universo 7 nel Torneo del Potere. La sessione di allenamento vedeva contrapposti la forma Super Saiyan 2, Super Saiyan Blue e Kaio-Ken Blue di Goku alla “Potenza Sbloccata” di Gohan. Inutile dire che i poteri di entrambi sono cresciuti notevolmente da quel momento.

Il manga di Dragon Ball Super si è concentrato quasi esclusivamente su Goku e Vegeta negli ultimi anni, specialmente su Goku, che ha appreso nuovi capitoli sulla storia di suo padre Bardock e ha imparato a conoscere e padroneggiare nuovi livelli del suo potere Ultra Istinto. L’Ultra Istinto perfezionato è stato misurato come abbastanza potente da poter competere con gli Dei della Distruzione come il Signore Beerus o altri esseri divini (angeli).

La forma Bestia di Gohan è l’ultima aggiunta al lore di Dragon Ball Super, apparsa di recente nell’arco narrativo “Super Hero”. La novità rende difficile misurare esattamente a che livello di potenza si trova Gohan e come si confronta con l’attuale classifica di potenza dell’Ultra Istinto di Goku. Quello che sappiamo è che Bestia è la prossima evoluzione dello stato “Potenza Sbloccata” o “Ultimate” di Gohan, un potere che già rendeva Gohan uguale o superiore ai livelli di potenza di Super Saiyan 3 e Super Saiyan Blue standard.

Misurare l’entità della forma Bestia di Gohan è esattamente il motivo per cui abbiamo bisogno che Gohan affronti il Perfetto Ultra Istinto di Goku il prima possibile. Che sia per il meglio o per il peggio, l’Ultra Istinto è diventato il nuovo parametro di misura per tutti gli incrementi di potere di Dragon Ball Super.

Il percorso dell’ascesa di Gohan è stato anche un filo conduttore importante di Dragon Ball Z che sembrava essere stato ignorato per molto tempo in Dragon Ball Super. Ora che “Super Hero” ha rimesso Gohan sotto i riflettori, può reclamare veramente il suo status di eroe più potente di Dragon Ball solo passando attraverso suo padre. E i fan di Gohan sono pronti per questo. Ancora una volta vediamo di come Dragon Ball brilli ancora di una luce passata e di come le vecchie glorie siano sempre la “punta di diamante” dell’opera del sensei Toriyama.

Fonte Comic Book