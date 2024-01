Monsters: l’anime Netflix omaggia Jujutsu Kaisen

Eiichiro Oda, noto per aver creato gli iconici Pirati Cappello di Paglia nel mondo di One Piece, ha oltrepassato i mari di Luffy e della sua ciurma. Monsters, una storia ambientata nella Grand Line prima delle avventure dei Pirati Cappello di Paglia, ha affascinato il pubblico di tutto il mondo. Gli appassionati di anime hanno recentemente scoperto un intrigante Easter Egg all’interno di Monsters, un omaggio sottile a Jujutsu Kaisen e a un momento particolarmente toccante nella storia iniziale di Yuji Itadori.

Il legame tra Monsters e Jujutsu Kaisen potrebbe sfuggire agli spettatori occasionali, ma il regista dell’adattamento anime, Sunghoo Park, ha avuto un ruolo cruciale in entrambe le produzioni. Park non solo ha diretto la prima stagione di Jujutsu Kaisen, ma ha anche guidato Monsters. Il suo coinvolgimento recente nella serie originale di Adult Swim, Ninja Kamui, ha consolidato la sua reputazione nel fornire sequenze d’azione avvincenti, lasciando i fan desiderosi di assistere ai suoi prossimi progetti.

Jujutsu Kaisen reference in ‘MONSTERS’ MONSTERS anime is a Spin-off of One Piece by Eiichiro Oda. It's directed by Sunghoo Park, who was also the director of Jujutsu Kaisen Season-1 anime pic.twitter.com/QAO4mnyp2m — JJK (Mya) (@JJK_Mya) January 22, 2024

In Monsters, Park sembra aver ricreato una scena che ricorda la prima stagione di Jujutsu Kaisen. Questo momento specifico riflette la commovente scena in cui Sukuna e Mahito deridono un Yuji Itadori sconfitto. Il parallelo tra le due scene in Monsters e Jujutsu Kaisen mostra il sottile omaggio del regista agli eventi emotivamente carichi nel passato di Yuji.

L’anime di Monsters, uno spin-off di One Piece di Eiichiro Oda, mostra Il cammino di un samurai che lo conduce verso una giovane cameriera la cui città natale è stata distrutta da un drago. Non vuole guai, ma questi lo trovano comunque. La serie speciale presenta un cast vocale che include Yoshimasa Hosoya come Ryuma, Kana Hanazawa come Flare, Hiroki Tochi come Cyrano, Mitsuaki Madono come D.R. e Katsuhito Nomura come Master.

Per quanto riguarda il futuro di Jujutsu Kaisen, lo Studio MAPPA ha prontamente confermato una terza stagione, promettendo un luminoso proseguimento per la serie. Mentre il creatore Gege Akutami ha accennato alla possibile conclusione del manga nel 2024, la duratura popolarità di Yuji e dei suoi compagni suggerisce un impatto duraturo nel panorama degli anime.

Fonte Comic Book