Dragon Ball Daima: ma dov’è Gohan?

Il nuovo trailer di Dragon Ball Daima non ha solo scatenato reazioni entusiaste dai fan, ma ha anche messo in luce una grande domanda che incombe sulla serie: dove si trova Gohan?

Dopo due trailer di Dragon Ball Daima, non abbiamo ancora visto alcuna immagine di Gohan, e lo stesso vale per le opere promozionali e gli schizzi di design dei personaggi trapelati online. Finora, il personaggio è totalmente assente nella promozione di Dragon Ball Daima, e il tempismo di questa assenza non potrebbe essere più strano.

Dragon Ball ha appena riacceso l’entusiasmo dei fan del figlio di Goku, nell’ultimo anno circa: Dragon Ball Super: Super Hero con Gohan e Piccolo ha ottenuto il maggior incasso internazionale di tutti i film di Dragon Ball, e l’adattamento manga del film è approfondito nello sviluppo e nella spiegazione del nuovo potere di Gohan, chiamato “Beast”.

Al momento in cui scriviamo, i prossimi capitoli del manga di Dragon Ball Super promettono uno scontro tra Goku e Gohan, con padre e figlio che metteranno alla prova i limiti dei loro nuovi poteri ottenuti (rispettivamente). Goku testerà la sua nuova padronanza della divina tecnica Ultra Istinto, mentre Gohan verificherà la potenza della sua nuova forma.

In altre parole, Gohan non potrebbe essere più popolare nell’attuale franchise di Super, rendendo ancora più sconcertante l’assenza di apparenti riferimenti a lui in Daima. La premessa dello show, vedrà Goku e compagni portati fuori dal mondo per questa avventura che li trasforma in formato bambino, quindi l’assenza di Gohan sarà facilmente spiegata – per lo stesso motivo per cui non è comparso nelle avventure intergalattiche di Goku e Vegeta durante Dragon Ball Super (ossia: crescere una famiglia).

Quello che i fan vogliono davvero sapere è se Dragon Ball Daima avrà un design per il piccolo Gohan o se l’adulto Gohan farà una comparsa tra le buffonate in formato bambino. Lo sapremo con certezza quando l’anime di Dragon Ball Daima debutterà quest’autunno.

Fonte Comic Book