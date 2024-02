One Piece 1106: il manga anticipa la scomparsa di un personaggio chiave?

Il manga di One Piece prosegue con la sua saga finale capitolo dopo capitolo e ultimamente gli eventi narrati da Oda si stanno facendo sempre più intensi. Infatti ricordiamo che il capitolo 1104 si è concluso con Saturn che lancia l’ordine di attivare il Buster Call per radere completamente al suolo l’isola di Egghead. Questo accade esclusivamente quando qualcuno decide di indagare sul Secolo del Grande Vuoto, considerato inammissibile e imperdonabile dal Governo Mondiale.

Infatti Vegapunk ha condotto questa ricerca di nascosto, ma dopo che York ha spifferato tutto al Governo, questo si è mobilitato con l’obiettivo di eliminare lo scienziato che ha sempre lavorato per il Governo. Prima di questo ordine, Saturn ha visto Kuma prendere una decisione di sua spontanea volontà per salvare sua figlia Bonney, in pericolo di vita proprio a causa dell’Astro di Saggezza. Questo non sarebbe dovuto accadere visto che Vegapunk lo aveva trasformato in un cyborg in cambio di salvare la vita di Bonney da una malattia senza cure. Ma con l’intervento di Kuma tutto è diventato più movimentato e pericoloso.

Infatti i disordini attualmente in corso sono iniziati per via di Vegapunk. Il Governo infatti aveva l’ordine di eliminare lo scienziato per le sue ricerche sul secolo del Grande Vuoto, ma Rufy e i Cappelli di Paglia avevano promesso che lo avrebbero protetto. Quindi lo scontro era inevitabile e adesso la situazione è incandescente. Ma il capitolo 1106 di One Piece ha rivelato un colpo di scena che vede un personaggio chiave in pericolo di vita.

Negli attimi più concitati del capitolo, che vedevano Bonney, Kuma e Atlas cadere dal cielo mentre i Pacifista cominciavano ad attaccarli per eliminarli, Saturn di nascosto colpisce Vegapunk. Infatti lo scienziato si ritrova trafitto da uno dei tentacoli di Saturn. La vita di Vengapunk era da sempre in pericolo ma questa volta la ragione dell’attacco che Saturn gli ha inflitto personalmente non è legato alle sue ricerche sul Secolo. Il Nobile Mondiale sente di essere stato tradito da Vegapunk sulla questione della trasformazione di Kuma in Cyborg come anche su quella dei Pacifista. Infatti queste armi dovevano rispondere agli ordini dei membri più importanti del Governo, ma così non è. Il capitolo non rivela se Vegapunk sopravvivrà o meno.