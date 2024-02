Jujutsu Kaisen: Gege Akutami elogia MamaYuyu

Jujutsu Kaisen è considerata una delle serie shonen più importanti degli ultimi anni. Il mangaka Gege Akutami è infatti riuscito a trasformare Jujutsu Kaisen in un fenomeno globale e il seguito di fan che ha conquistato ne è una prova. Naturalmente, questo significa che Akutami ha una certa presa sui lettori di tutto il mondo. Questo vuol dire che avrebbe influenza sugli appassionati del suo manga, anche se dovesse consigliare o elogiare un’altra serie. Ed infatti è proprio quello che è accaduto di recente visto che Akutami ha recentemente consigliato un manga, ossia MamaYuyu.

In Giappone, il primo volume di MamaYuyu è stato pubblicato e ha subito ricevuto un grande sostegno. Il team di Shueisha ha accompagnato l’uscita del primo volume con una messaggio di Akutami che raccomandava la serie. Quindi ora tutti puntano gli occhi su MamaYuyu. Akutami parla di MamaYuyu considerandolo di buon gusto e soprattutto ha anche detto che il mangaka della serie Yoshihiko Hayashi sta facendo qualcosa con Shonen Jump mai visto prima.

“Hayashi-sensei è un punto di svolta per Jump“, ha scritto Akutami. Per dimostrarlo, il mangaka di Jujutsu Kaisen è arrivato al punto di disegnare un’illustrazione speciale per il primo volume di MamaYuyu che riportiamo di seguito.

Come si può vedere dal contenuto condiviso, Akutami ha firmato uno sketch di Special Minerva e la sua interpretazione del personaggio rivela che è un grande fan.

Ovviamente, MamaYuyu è una nuova serie di Shonen Jump e ha ricevuto ottime recensioni sin dal primo giorno. Il suo lancio in Giappone è lo stesso di un altro importante nuovo titolo che ha subito stupito tutti i lettori, ovvero Kagurabachi. Quindi MamaYuyu ha certamente avuto un importante competitor da affrontare. Tuttavia, Akutami ha appena dato a MamaYuyu una grande spinta e questo porterà sicuramente molti lettori Jujutsu Kaisen a seguire il consiglio di Akutami.

Mamayuyu è ambientato in un mondo pacifico, dove il protagonista ed eroe Corleo non è altro che un incompetente. Ma un giorno, davanti a lui appaiono un eroe e un signore dei demoni provenienti da un altro mondo. Corleo si ritroverà quindi ad affrontare il caos che questi invasori porteranno nel suo mondo.

Fonte – Comicbook