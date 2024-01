Jujutsu Kaisen: il manga rivela l’accordo misterioso tra Sukuna e Kenjaku

Il manga di Jujutsu Kaisen ha raggiunto il momento più importante dell’arco narrativo Shinjuku Showdown. E lo ha fatto con il nuovo capitolo che ha rivelato a tutti i fan un sorprendente accordo segreto tra Sukuna e Kenjaku se tutto fosse andato storto durante il Cullin Game. Il manga di Jujutsu Kaisen ha alzato il livello recentemente, dato che la lotta contro un Sukuna completamente potenziato si è rivelata all’altezza di tutti gli sviluppi precedenti che hanno poi portato a questo punto. E mentre Kenjaku aveva un piano definitivo per il Cullin Game, scopriamo che Sukuna sarebbe stato davvero la minaccia principale da affrontare.

Questo è qualcosa che solo Kenjaku e Sukuna sapevano. Infatti l’ultima volta che Kenjaku è apparso era impegnato nello scontro contro Yuta Okkotsu. E pare che quest’ultimo sia riuscito a sconfiggere la minaccia. Quindi a causa della caduta di Kenjaku per mano di Yuta, Sukuna è ora l’ultimo che sta portando avanti il piano definitivo per il gioco. Il capitolo 248 di Jujutsu Kaisen ha rivelato che il piano di riserva dei due villain era che Sukuna proseguisse per fondere la massa della maledizione malvagia con Tengen. In questo modo avrebbe messo e mettendo in atto il vero finale del Culling Game.

Il capitolo 248 di Jujutsu Kaisen, mostra anche che il piano di Yuji e Higuruma per abbattere Sukuna non ha avuto successo. E Sukuna è riuscito a sopravvivere a un colpo della spada del boia. Mentre la lotta continua, Sukuna diventa sempre più frustrato poiché Yuji si rifiuta di arrendersi. Per questo decide di lasciarsi sopraffare completamente dalla rabbia e di distruggere il mondo. Quindi per farlo Sukuna si prende la libertà di attivare la fusione finale del Culling Game con Tengen.

Proprio in questa fase del manga gli altri stregoni si rendono conto che Yuta deve aver sconfitto Kenjaku. E per questo il Re delle Maledizioni ha la facoltà di fondere la massa con Tengen come sistema di sicurezza. Sukuna dichiara che lo unirà a Tengen, ucciderà il resto dei partecipanti del Culling Game e poi combatterà Tengen quando tutto sarà completato.

Fonte – Comicbook