Dragon Ball Daima: il nuovo trailer fa emergere una teoria su Majin Bu

Dragon Ball Daima è tornato a far parlare di sé recentemente con il nuovissimo trailer che anticipa il ritorno di Kid Goku. E questo ha portato a scatenare una curiosa teoria su Majin Bu e sulla natura del nuovo ringiovanimento. Una delle grandi sorprese che circondano l’annuncio di Dragon Ball Daima è che questa storia, completamente nuova, sarebbe iniziata con Goku e tutto il resto dei personaggi della serie tornare bambini. Allo stesso tempo, ci sono alcuni personaggi che devono ancora essere rivelati dal punto di vista del loro ringiovanimento in Daima.

Di fatti abbiamo anche riportato i primi design ufficiali di alcuni personaggi, arrivati insieme al trailer in occasione del grande e atteso evento della Battle Hour di Dragon Ball Games lo scorso fine settimana. E in questo modo i fan hanno potuto vedere il ritorno di Majin Bu nel nuovo anime. Ma a differenza degli altri personaggi visibilmente tornati bambini, tra cui Mr. Satan, Chichi e C-18, il Majin Bu più piccolo è la parte buona che tutti conosciamo. Infatti non è tornato al suo sé primordiale Kid Bu come visto con il debutto della sua forma originale in Dragon Ball Z.

Il design di Majin Bu per Daima è una versione più piccola di Bu, e questo ha sollevato alcune domande su ciò che il produttore, Akio Iyoku, definisce una “cospirazione” nel nuovo anime. Se i personaggi fossero tornati bambini come risultato di un desiderio esaudito o qualcosa del genere, sarebbe strano vedere Bu semplicemente rimpicciolito invece di tornare alla sua forma originale. Questo non può che rendere tutto ancora più intrigante.

Toriyama, in occasione dell’annuncio di Daima, aveva anticipato che Goku e gli altri guerrieri avrebbero viaggiato verso un nuovo mondo. Ed infatti questo potrebbe accadere dato che il Saiyan arrivato sulla Terra cercherà risposte su come far tornare tutto alla normalità. Infatti non è escluso che non si tratti di un semplice ringiovanimento, in quanto Goku potrebbe aver perso tutti i poteri acquisiti attraverso il franchise. Quindi non è detto che Goku possa accedere alle forme Super Saiyan, Ultra Istinto o altro.

