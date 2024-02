Look Back di Tatsuki Fujimoto riceverà un adattamento anime?

Tatsuki Fujimoto è uno dei mangaka di nuova generazione più promettenti e di maggior seguito da diverso tempo. Chiaramente è famoso in tutto il mondo per essere il mangaka di Chiansaw Man, che di conseguenza non necessita di presentazioni o approfondimenti. Il manga pubblica settimanalmente nuovi capitoli mentre lo studio di animazione MAPPA è attualmente impegnata al primo film di Chainsaw Man.

Fujimoto è anche noto per la pubblicazione di diversi altri lavori, principalmente one-shot e il topic è proprio questo. Infatti secondo un nuovo report il one-shot Look Back di Fujimoto riceverà un adattamento anime attualmente in lavorazione.

L’informazione arriva dal Giappone in seguito alla registrazione di un nuovo sito web. Non molto tempo fa è arrivata online l’informazione riguardante un nuovo titolo di dominio web “lookback-anime”. Questo non porta ancora a un sito, ma il nome è abbastanza esplicito. Quindi, come si può immaginare, tutti gli occhi sono puntati su Fujimoto in seguito a questo aggiornamento.

Look Back è un one-shot che ha contribuito a consolidare il successo di Tatsuki Fujimoto come uno dei migliori e promettenti mangaka degli ultimi anni. La storia è stata pubblicata a luglio del 2021 e si tratta di un dramma di formazione che fonde l’arte con l’orrore. Dopotutto, Look Back racconta la storia di Ayumu Fujino, un’artista di talento che si ritrova messa in ombra da Kyomoto. Il manga segue le due ragazze mentre perseguono l’arte nelle loro vite, e il futuro riserva alcuni colpi di scena scioccanti che nessuno degli artisti avrebbe potuto prevedere.

Dopo la sua uscita nel 2021, Look Back è diventato un successo tra i fan ed è stato inserito in una serie di elenchi da leggere. Molti fan già ipotizzavano che un anime di Look Back fosse inevitabile. E ora questo aggiornamento supporta la loro opinione. Molto probabilmente, il dominio di questo sito web è stato creato prima dell’Anime Japan di marzo. Quindi non dovrebbe sorprendere vedere un annuncio ufficiale pubblicato da un giorno all’altro. Al momento, per tutti coloro che non l’hanno ancora fatto, Look Back è disponibile sull’app mangaPlus.

Fonte – Comicbook