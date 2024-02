La stagione 4 di Demon Slayer deve affrontare un enorme problema

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba farà il suo ritorno con la quarta stagione dell’anime più avanti questa primavera, e si troverà a fronteggiare una sfida difficile considerando il limitato numero di capitoli disponibili da adattare negli episodi a venire. Il ritorno di Demon Slayer per la quarta stagione dell’anime è uno dei ritorni più attesi dell’anno per l’anime nel complesso, e affronterà l’arco dell’Addestramento degli Hashira tratto dalla serie manga originale di Koyoharu Gotoge. La particolarità, però, è che a differenza della maggior parte delle uscite di anime, Demon Slayer offre raramente contenuti originali appositamente per l’uscita dell’anime in termini di adattamento.

Ci sono momenti sporadici che l’anime di Demon Slayer ha esclusivamente durante la sua messa in onda, ma ci aspettiamo che questa stagione sia probabilmente più ricca di contenuti originali che non. Questo è il principale problema che sta affrontando la prossima stagione poiché l’arco stesso ha così poco materiale da portare alla vita che potrebbe essere un’intera stagione di storie originali. Ma questa grande problematica potrebbe diventare il modo in cui l’anime di Demon Slayer finisce per essere migliore rispetto a come si sono svolti gli ultimi archi del manga. Questa debolezza potrebbe trasformarsi in un punto di forza.

Il problema principale della quarta stagione di Demon Slayer La quarta stagione di Demon Slayer adatterà l’Arco dell’Addestramento degli Hashira, che dura solo nove capitoli in totale, andando dal Capitolo 128 al 136 del manga originale. Ora potrebbe esserci un inizio furtivo all’arco del Castello dell’Infinito e alle battaglie finali da quel punto in poi, poiché iniziano immediatamente alla fine del Capitolo 136, ma sarebbe strano se l’anime non sottolineasse l’avvio di un arco così atteso. Quindi, per il bene dell’argomento, prendiamolo come vero che si tratterà solo dell’Arco dell’Addestramento degli Hashira.

La stagione 4 di Demon Slayer deve affrontare un enorme problema

In tal caso, onestamente non c’è molto materiale da coprire per l’anime. Inizierà con una premiere di un’ora, e questo potrebbe eliminare da solo i primi due capitoli dell’arco. Questa potrebbe essere una situazione in cui l’Arco del Castello dell’Infinito viene annunciato qualche settimana dopo l’inizio della primavera dell’anime, o potrebbe essere l’occasione dell’anime per approfondire i personaggi principali della saga. Uno dei problemi principali del manga è che non riusciamo davvero a trascorrere del tempo con questi personaggi Hashira al di fuori delle battaglie.

Ciò diventa ancor più grave quando iniziano gli ultimi archi, poiché si tratta solo di una lotta dopo l’altra in cui i personaggi vengono uccisi in rapida successione senza molto tempo per uno sviluppo adeguato. Quindi, mentre la mancanza di capitoli da adattare per la quarta stagione di Demon Slayer potrebbe essere un problema significativo, questo è anche un momento per l’anime di esplorare ulteriormente i suoi personaggi e permettere loro di svilupparsi al di fuori delle minacce imponenti alle loro porte.

La quarta stagione di Demon Slayer, affronterà quindi, un adattamento anime tratto da un arco narrativo del manga composto da soli nove capitol, quindi questo potrebbe aggiungere dei contenuti originali all’interno della quarta stagione. Inoltre, potrebbe esserci una possibile introduzione all’Arco del Castello dell’Infinito, che segue immediatamente l’Addestramento degli Hashira: forse ci saranno due saghe fuse insieme nella prossima stagione? Il primo episodio, presumibilmente della durata di un’ora, potrebbe coprire i primi due capitoli dell’arco, aprendo la strada a un’esplorazione più approfondita dei personaggi chiave. Un possibile sviluppo positivo potrebbe essere il focus sui singoli Hashira, permettendo agli spettatori di conoscerli meglio al di là delle intense minacce che affrontano. La mancanza di materiale da adattare potrebbe diventare un’opportunità per approfondire le relazioni e le dinamiche interne dei personaggi, arricchendo così l’esperienza complessiva della serie.

