TNMT: quattro disegnatori per quattro Tartarughe Ninja

Emergono in primi particolari riguardanti il rilancio delle Teenage Mutant Ninja Turtles: ognuno dei primi quattro numeri della serie sarà incentrato su una delle tartarughe ninja, e saranno firmati da quattro disegnatori differenti.

IDW Publishing ha infatti già arruolato lo scrittore superstar Jason Aaron per il suo prossimo rilancio del fumetto Teenage Mutant Ninja Turtles quest’estate, e ora l’editore ha aggiunto non uno, ma quattro dei migliori artisti del fumetto al lancio iniziale della nuova serie regolare, come annunciato da IGN.

We heard you wanted to know about the artists of the new Teenage Mutant Ninja Turtles 2024 comic series!

The superstar artists include Rafael Albuquerque, Joëlle Jones, Cliff Chiang, and Chris Burnham

Check below for their thoughts on the project so far!

