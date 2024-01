Dragon Ball Daima: svelati nuovi dettagli in occasione del Battle Hour

Dragon Ball Daima sarà la grande novità deI 2024, che a sua volta rappresenta un anno molto importate per il franchise, visto che Goku e i suoi amici torneranno finalmente sul piccolo schermo dopo tanti anni di assenza. I fan non vedranno il ritorno dell’anime di Dragon Ball Super, ma i Guerrieri Z si avventureranno in una nuova storia originale creata da Akira Toriyama con Dragon Ball Daima. In arrivo questo autunno, la nuova serie anime vedrà Goku e i suoi compagni tornare bambini per via di una cospirazione che tenteranno di risolvere per ristabilire la normalità. Ora i fan devono tenersi pronti per l’arrivo di nuove informazioni previste per il prossimo evento. Stiamo parlando di Dragon Ball Games Battle Hour, e il sito ufficiale ha rilasciato alcuni nuovi importanti dettagli per la serie.

Dragon Ball Daima non si basa su nessuna storia narrata nel manga di Dragon Ball Super. Ma intreccia eventi freschi e inediti scritti dal mangaka Akira Toriyama. Quando Daima fu presentato per la prima volta ai fan, ci furono chiari paragoni con un’altra serie molto famosa non canonica. Il rifermento va a Dragon Ball GT. Il Grand Tour ha però visto solo Goku trasformarsi in un bambino, mentre in Daima tutti i personaggi che conosciamo da sempre torneranno bambini.

La nuova sinossi dal sito ufficiale di anticipata dal Dragon Ball Games Battle Hour è la seguente:

“Dragon Ball Daima è un nuovo anime in cui Akira Toriyama è direttamente coinvolto nella produzione della sua nuovissima storia. Il mangaka è anche responsabile della trama e del design dei personaggi. Inoltre, sarà rilasciato per il 40° anniversario dal debutto ufficiale di Dragon Ball, portando le aspettative dei fan a un livello completamente nuovo.”

Invece la descrizione del panel incentrato su Dragon Ball Daima all’evento shonen che si terrà a fine mese rivela che il produttore esecutivo di Dragon Ball, Akio Iyoku sarà presente come ospite speciale al panel. Iyoku condividerà in particolare i dettagli legati al dietro le quinte sulle scene pera realizzazione del nuovo progetto anime. E gli aggiornamenti si concludono con la promessa di vedere nuovi artwork dello stesso Akira Toriyama.

