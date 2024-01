Tra le uscite manga Star Comics del 9 gennaio 2024 troviamo un nuovo volume de I Cavalieri Dello Zodiaco – Saint Seiya Final Edition, il grande classico di Masami Kuramada che è oramai diventato un cult senza tempo.

Inoltre il gran finale di Dr. Stone e tanti altri titoli di successo, tra cui Blue Box, Four Knights of the Apocalypse e altro ancora.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 9 gennaio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 9 gennaio 2024

AYAKASHI TRIANGLE n. 6

DRAGON n.305

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Il caldo asfissiante e anomalo che si è abbattuto improvvisamente sulla città sta facendo impazzire gli abitanti, e in particolare Suzu! Il suo viso è arrossato, il suo corpo bollente e grondante di sudore… Matsuri, dal canto suo, si ritrova in balia della giovane e dei suoi singolari comportamenti. Che ne sarà dei due ragazzi colpiti dalla terribile calura?!

BLUE BOX n. 7

UP n.229

di Kouji Miura

€ 5,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Da quando ha scoperto che la sua squadra dovrà giocare un’amichevole contro il Liceo Sajikawa, Taiki è preoccupato e ha paura di non esserne all’altezza. Non ha dimenticato la partita delle eliminatorie provinciali, in cui ha perso per una manciata di punti, e si sente profondamente deluso per non essere riuscito ad andare al Campionato Nazionale. Per raggiungere il suo obiettivo, però, sa che deve continuare a lottare e così, a testa alta, decide di affrontare Yusa. Si troverà davanti a un muro, ma questa volta è pronto a spingersi oltre e superarlo!

DR.STONE n. 26

DRAGON n.306

di Boichi,Riichiro Inagaki

€ 5,20

#SCIENCEPOWER

Senku raggiunge finalmente lo spazio, su cui una volta aveva provato ad approdare anche il padre! Ma nonostante il piano per l’allunaggio sembri perfetto, la situazione prende una piega inaspettata… Chi è davvero Why Man?! E quale sarà il destino dell’umanità?! Questa sorprendente storia che narra le avventure di un gruppo di ragazzi determinati a rifondare una nuova civiltà grazie al potere della scienza giunge alla sua grandiosa conclusione!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 12

STARDUST n.124

di Nakaba Suzuki

€ 5,20

I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse sono partiti insieme ai loro compagni alla ricerca di un passaggio verso il regno eterno di Camelot. La prima tappa è Wallnack, la città-muro, dove il gruppo si ferma per la notte mentre è in corso la festa dei morti. Re Arthur, però, avendo rapito Guinevere, che ha il potere di prevedere il futuro, sa già tutto… E i suoi sicari sono alle calcagna di Percival e dei suoi amici, ignari del pericolo. Nella notte di festa comincia a sentirsi odore di tragedia…

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 7

di Masami Kurumada

€ 7,90

Pur uscendone con le ossa rotte, i cinque Bronze Saint stanno superando le Dodici Case dando fondo a tutte le loro forze… Cosa ci sarà ad attendere Seiya e gli altri, quando giungeranno finalmente alla Casa del Sagittario?

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 4

BIG n.93

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Per riportare il cielo blu e rasserenare gli animi, Haru e Plue dovranno prima sconfiggere l’Uomo dei Fulmini. Poi, una volta portata a termine la missione, si dirigeranno a “Tremolo Mountain” dove, per intrufolarsi in una caverna, saranno pronti a fingersi delle Demon Card! Peccato, però, che Plue non faccia altro che dormire!

THERAPY GAME RESTART n. 3

QUEER n.79

di Meguru Hinohara

€ 6,90

L’ATTESISSIMO SEQUEL DI UNA DELLE SERIE BOYS’ LOVE PIU’ ACCLAMATE!

CONTENUTI ESPLICITI!

Nonostante la convivenza sia ormai prossima, Minato inizia a evitare Shizuma dopo che la direttrice della clinica li ha visti insieme per puro caso. Disorientato per la situazione, il giovane veterinario si mette così sulle tracce del compagno, che però si è rifugiato da suo fratello… Cosa succederà tra i due?!

WORLD TRIGGER n. 26

STARDUST n.125

di Daisuke Ashihara

€ 5,20

È iniziato il terzo giorno dell’esame di selezione per la spedizione! Con l’aumento del numero di unità nella simulazione di combattimento, la squadra numero sette “Suwa” di Osamu dovrà affrontare sfide complicate, riuscendo tuttavia a scalare la classifica generale! Katori, però, non sembra più motivato ad andare avanti… Cosa farà Osamu di fronte all’improvvisa perdita di entusiasmo dell’asso della squadra?!