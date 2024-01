Il postino spaziale | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-01-09T08:00:55+01:00 Un fumetto divertente, fresco e dinamico che riesce a divertire con grande facilità sin dalle prime pagine. Assolutamente consigliato a tutti i giovani lettori di fumetto. Testi: Guillaume Perreault Illustrazione: Guillaume Perreault Traduzione: Federico Appel Casa Editrice: Sinnes Editrice Genere: Comico Fascia di età: dai 6 anni Pagine: 144 pp. Formato: 19x24cm, Brossurato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 16€

Il postino è uno tra i mestieri più conosciuti e iconici che ci siano. Li vediamo spesso girare per le nostre città a bordo di una bici, un motorino, un’automobile o un furgoncino. Ma se vi dicessimo che esistono anche dei postini speciali? Dei postini che portano lettere e pacchi con un’astronave. Ci credereste? Ebbene, nel fumetto di cui vi andremo a parlare oggi ne troviamo proprio uno. In Il postino spaziale il protagonista è un postino molto particolare. Questo fumetto è scritto e disegnato da Guillaume Perreault, tradotto da Federico Appel e pubblicato da Sinnos Editrice nell’ottobre 2023. Il titolo originale del libro è Le facteur de l’espace, pubblicato da Edition de la Pastèque nel giugno 2016.

Il protagonista di questa storia, come dicevamo, è Bob un postino spaziale. Lui porta pacchi e lettere volando di pianeta in pianeta. La sua calma e tranquilla routine quotidiana viene stravolta quando gli assegnano un giro di consegne diverso da quello cui è abituato. Si ritroverà a recapitare la corrispondenza in strani ed assurdi pianeti. In uno troverà un contadino che pianta dei pomodori giganti, in un altro un’arzilla vecchietta che gli offre un té. Atterrerà su un pianeta a forma di osso abitato da soli cani e arriverà perfino al famoso pianeta del piccolo principe.

Insomma non delle consegne come gli era capitato altre volte di fare. Ma cinque consegne una più matta dell’altra. Proprio per questo, Bob, si accorgerà che, in fondo, quegli imprevisti e avventure che ha vissuto, gli hanno permesso di vedere le cose da una nuova ed inedita prospettiva! Quando tornerà dal suo capo, un grosso polipo scorbutico, non chiederà più di riavere il suo posto, sebbene gli venga proposto, ma chiederà altre consegne fuori dalle righe come quelle che ha vissuto.

Testi, disegni e cura editoriale

Guillaume Perreault in questo fumetto mostra tutto il suo genio creativo, sia dal punto di vista dello stile narrativo che dei disegni. Come abbiamo detto in precendenza, i testi sono semplici, veloci e divertenti. La storia scorre velocemente seguendo le diverse e strampalate consegne del povero Bob. Ci si diverte a scoprire dove andrà a finire e cosa gli capiterà di pianeta in pianeta.

La scrittura adottata dall’autore è veloce e dinamica. Il tutto portato avanti con spensieratezza e leggerezza. Ma tutto ciò non tralascia una lettura della storia molto meno superficiale. Infatti ci si rende conto, alla fine della lettura, che in realtà questa storia insegna molto più di quello che sembra. Dal punto di vista dei disegni, Guillaume Perreault fa un lavoro pulito, variopinto e di grande impatto. Con una linea rigida e spigolosa e una colorazione a tinte piatte senza ombreggiature. Questo conferisce alla lettura delle immagini freschezza, intellegibilità e dinamicità.

Sinnos Editrice pubblicando Il postino spaziale fa un lavoro eccellente da ogni punto di vista. Come per ogni volume della casa editrice romana, troviamo una grande cura ad ogni dettaglio. La copertina brossurata, è molto resistente e arricchita da un disegno fresco ed interessante. A corredo troviamo delle bellissime sguardie ricoperte di lettere postali. La qualità di stampa è come sempre di alto livello e lo si nota dalla brillantezza dei colori e la nitidezza dei disegni. Il font usato per la scrittura è, come è facile immaginare, in stampatelletto, e quindi di facile leggibilità. Questo volume è il primo di tre titoli che vedranno per protagonista il postino Bob e che usciranno prossimamente sempre per Sinnos.

Conclusione – Il postino spaziale

Il postino spaziale è un graphic novel dinamico e divertente. La storia è piuttosto semplice e divisa in piccoli capitoli che rappresentano le consegne di Bob. Questo non fa che rendere la storia ancor più ritmata e intrigante. Ad ogni pianeta viene già la curiosità di sapere dove andrà a finire il postino spaziale con la prossima consegna. L’autore riesce infatti a creare un fumetto di fantascienza piuttosto atipico. Troviamo infatti strane astronavi, pianeti strampalati abitati da popolazioni assurde.

In conclusione Il postino spaziale è un graphic novel consigliatissimo a coloro che amano i fumetti di fantascienza atipici. La struttura narrativa del fumetto è congeniata in maniera da rendere accattivante e intrigante la lettura. I disegni e le colorazioni semplici e pulite hanno un gusto brillante, divertente e dinamico. Una storia leggera ma che dà comunque un grande insegnamento. Fa infatti capire quanto spesso, quelle che pensiamo siano sventure, siano in realtà delle occasioni di crescita, da un punto di vista nuovo e diverso.