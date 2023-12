Eyeshield 21: svelata la pagina a colori del nuovo capitolo speciale

Eyeshield 21 sta tornando con un nuovo capitolo speciale per celebrare il suo importante 21° anniversario. E con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare come prima anticipazione, la pagina a colori del manga scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Yusuke Murata. Per i fan si tratta di un evento imperdibili in quanto il nome del duo è è di un certo spessore. Infatti Inagaki si è occupato della scrittura di Dr. Stone, mentre Yusuke Murata lavora tutt’ora a One-Punch Man.

Tuttavia un tempo il duo ha lavorato insieme su uno dei migliori manga sportivi mai realizzati. Stiamo parlando di Eyeshield 21, che si concentra sul football americano. Da quando questo manga ha debuttato rivista Weekly Shōnen Jump edita dalla Shūeisha sono trascorsi più di due decenni.

E in occasione di questa ricorrenza, Eyeshield 21 rilascerà un nuovo capitolo speciale per celebrare il 21° anniversario dal debutto. Ricordiamo che il capitolo speciale sarà disponibile il 29 gennaio in Giappone. Questo nuovo capitolo conterrà 55 pagine con una pagina a colori per festeggiare il grande ritorno. Il mangaka Yusuke Murata aveva precedentemente anticipato che questo nuovo capitolo one-shot si sarebbe intitolato “BRAINxBRAVE“. Tuttavia non è ancora confermato se questo sarà il titolo del nuovo one-shot. Per il momento, di seguito riportiamo il contenuto, che mostra la pagina a colori di Eyeshield 21 con il personaggio principale, Sena Kobayakawa.

Eyeshield 21 'Special One-Shot' Color Preview. This new 55-page work by Riichiro Inagaki and Yusuke Murata will be published in upcoming Weekly Shonen Jump Issue #9.https://t.co/eTNgGb8omL pic.twitter.com/AYoCXgkbr7 — Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 24, 2023

Yusuke Murata ha contribuito a celebrare il grande ritorno di Eyeshield 21 con un trailer realizzato dal suo nuovo studio di anime, Village Studio, all’inizio di quest’anno. Questo studio sta attualmente lavorando al proprio progetto anime. Ma è ancora in fase di sviluppo e al momento non ci sono novità a riguardo.

Gli eventi del manga ruotano attorno al protagonista Sena Kobayakawa, un timido studente prossimo a iniziare il primo anno di scuola superiore. Non può però immaginare che questo evento cambierà per sempre la sua vita. Viene infatti reclutato per il club di football americano, uno sport che non conosce ma che ben presto diventerà la sua passione. Infatti Sena è praticamente costretto dal folle Yoichi Hiruma ad unirsi alla sua squadra. Ma oltre a loro due c’è solo Ryokan Kurita. Il loro obiettivo principale sarà di trovare altri 8 giocatori che servono per partecipare al primo torneo dell’anno.

Fonte – Comicbook