One Piece: quando si chiude l’arco di “Future Island”?

Il manga di One Piece si trova attualmente nel momento culminante dell’arco narrativo Egghead, e l’autore della serie Eiichiro Oda, ha annunciato che l’arco raggiungerà la sua conclusione entro la fine di quest’anno. Gli ultimi capitoli del manga ci stanno immergendo in un nuovo flashback che svela dettagli sul passato di Jewelry Bonney e Bartholomew Kuma, focalizzandosi sugli esperimenti condotti dal Dr. Vegapunk. Presto, il racconto tornerà al presente per concludere gli scontri in corso contro i Marine e il Governo Mondiale.

Mentre l’anime di One Piece si prepara ad adattare l’Arco di Egghead nel 2024, Oda ha condiviso un messaggio speciale durante la Jump Festa 2024, anticipando alcuni degli eventi significativi che il manga ci riserverà nel prossimo anno. Luffy e i Cappello di Paglia, attualmente coinvolti nell’arco Egghead lasceranno presto questa ambientazione per dirigersi verso un’isola molto attesa.

Oda ha rivelato: “Anche se ovviamente lavorerò sodo sul manga, nell’ultimo anno molti personaggi hanno affrontato numerose vicissitudini. Un mondo davvero terrificante! Se Mugiwara e gli altri riusciranno a lasciare Egghead sani e salvi… Dovrebbero dirigendosi verso quell’isola. Ho anche considerato di non prendere quella strada, ma potrei non essere in grado di fermare Luffy e il suo sogno. Se ciò dovesse accadere, allora ci sarà una lotta per quella cosa. E alla fine, finalmente accadrà. La battaglia tra quel personaggio e quel personaggio potrebbe portare a risultati inaspettati!!”

Sebbene Oda non abbia fornito una data esatta per la conclusione dell’Arco di Egghead, la sua anticipazione suggerisce che oltre alla fine di questo arco, ci aspetta un periodo di transizione con importanti sviluppi prima che i Cappello di Paglia raggiungano una nuova isola nel corso del 2024. I fan possono quindi attendersi un emozionante susseguirsi di eventi nell’anno a venire.

Quali sorprese ti auguri di trovare nel manga di One Piece nel 2024?

Fonte Comic Book