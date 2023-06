Yusuke Murata annuncia il one-shot di Eyeshield 21 con un nuovo trailer

Yusuke Murata è uno dei mangaka più famosi e apprezzati di sempre da tutti i fan soprattutto per il suo contributo in One-Punch Man. Infatti ha saputo portare Saitama su un livello qualitativo incredibile anni fa, quando One-Punch Man ha debuttato sulla rivista online Weekly Young Jump. E infatti negli anni successivi, Murata è diventato uno dei mangaka più impressionanti, da molti definito uno dei più grandi di sempre. Con il presente articolo vogliamo riportare che Murata ha annunciato il revival di Eyeshield 21 con un nuovo trailer.

Infatti l’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del mangaka, che ha condiviso un video inaspettato di Eyeshield 21. Pare proprio che l’animazione sia stata realizzata da Murata stesso, il che è già piuttosto impressionante. Da questo scopriamo che Murata sta lavorando a un nuovo one-shot di Eyeshield 21 noto come Brain x Brave. Il one-shot ha l’obiettivo di celebrare il 21° anniversario di Eyeshield 21. Seguendo questo link è possibile dare un’occhiata al video di cui parliamo.

L’animazione di questo video è ben realizzata, ma non sarà questo il lavoro finale. Dopotutto, questo one-shot non è completo ed è in lavorazione. Eyeshield 21 è un manga spokon che si concentra sul football americano scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Yūsuke Murata. Ha poi ricevuto una versione anime nel 2004 come film proiettato al Jump Festa. Successivamente, nel 2005, ha debuttato come serie televisiva, ispirando anche allo sviluppo di diversi videogiochi e un gioco di carte edito dalla Konami.

Ora, Yusuke Murata è tornato al lavoro su Eyeshield 21 dopo un lungo periodo. Ovviamente, il mangaka è ancora impegnato con One-Punch Man. Al momento il manga ha dato il via a un nuovo arco che coinvolge i Neo Hunters. Tuttavia recentemente abbiamo anche riportato il messaggio di Murata sulle sue condizioni di salute, che l’hanno costretto a fermarsi improvvisamente. Nell’attesa che il mangaka torni in forma ricordiamo che Eyeshield 21 si concentra sugli eventi del protagonista Sena Kobayakawa, un timido studente pronto a frequentare il primo anno di scuola superiore, ma non immagina che questo evento cambierà per sempre la sua vita. Di fatto sarà reclutato per il club di football americano, uno sport che non conosce ma che ben presto diventerà la sua passione.

Fonte – Comicbook