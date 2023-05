One-Punch Man: Murata parla delle sue condizioni di salute

One-Punch Man è tra i manga seinen più amati e apprezzati di sempre e le vicende di Saitama sono famose in tutto il mondo. Effettivamente non si è mai visto prima un personaggio capace di sventare e scacciare ogni minaccia con un singolo pugno. Soprattutto la sua storia è davvero esilarante e originale per come il protagonista principale ha acquisito questi poteri fuori dal comune.

Il manga è in corso da diversi anni e inizialmente nasceva come webcomic. Riscosse un rapido successo con oltre 10 milioni di visite raggiunte con una media di circa 20.000 al giorno. Successivamente subentrò Yusuke Murata, il quale contattò One sulla sua pagina Twitter, proponendogli una collaborazione dove lui avrebbe ridisegnato le tavole già pronte. E così, a partire dal 14 giugno 2012, la serie debuttò sulla rivista online Weekly Young Jump. Il resto del manga è storia ma recentemente abbiamo riportato una sospensione di One-Punch Man a causa dei problemi di salute di Murata. Lui stesso ha voluto comunicare il bisogno di fermarsi proprio per prendersi cura di sé.

E con il presente articolo vogliamo riportare altri dettagli legati alle condizioni del mangaka. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider gaak_fr. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

https://twitter.com/gaak_fr/status/1662010151061147648?s=20

Yusuke Murata, ha confessato che sta avendo grande difficoltà mese dopo mese a gestire il suo tempo con la famiglia, il lavoro e anche se stesso. Non bisogna dimenticare che questo è un lavoro molto intenso che richiede una dedizione quasi totale. Ha poi aggiunto anche che da quando ha iniziato a lavorare a una nuova serie, la sua salute è peggiorata. Queste parole sono preoccupanti da leggere, sia per i fan di One-Punch Man che per gli amanti dei manga.

La salute dei mangaka è da sempre un tema ricorrente, soprattutto per i grandi problemi che affrontano. Troppi sono i casi che possiamo esemplificare e quella più indelebile per i fan è la morte di Miura. C’è che ha riportato che la causa della sua morte non è legata al troppo lavoro, ma è palese che i ritmi frenetici hanno danneggiato il suo fisico. Lo stesso vale per Togashi e ultimamente per Horikoshi.