La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si avvicina alla sua conclusione con un solo episodio rimasto, con il penultimo che offerto ai fan dell’anime una serie di riflessioni intriganti. L’arco dell’incidente di Shibuya ha recentemente visto il ritorno in scena di Suguru Geto dopo la sconfitta di Mahito, svelando chi realmente controlla il corpo di Geto. Prima che Satoru Gojo venisse imprigionato, Geto aveva rivelato di non essere il nemico stereotipato che i fan si aspettavano, e l’episodio 22 finalmente svela l’identità di “Geto”.

Se non hai ancora visto l’episodio 22 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, sappi che affronteremo contenuti spoiler.

All’inizio dell’arco dell’incidente di Shibuya, i fan hanno assistito a una rivelazione sorprendente di Choso, il quale, credendo che Yuji Itadori fosse suo fratello minore, scopre che i due condividono un genitore comune. Ritornato sul campo di battaglia, Choso si schiera al fianco di Yuji Itadori, impegnandosi a proteggere i suoi “fratelli”. Inoltre, accusa Suguru Geto di essere non solo un impostore, ma addirittura il padre sia di Choso che di Yuji.

Jujutsu Kaisen svela la vera identità di Geto

Choso sostiene che Suguru Geto è in realtà Noritoshi Kamo, ritenuto uno dei “peggiori stregoni” nella comunità magica per le sue azioni malvagie. Kamo, usando il corpo di Geto, non solo ha generato Choso e Yuji, ma ha saltato da un corpo all’altro per creare discendenza nel corso dei secoli. Considerando che Kamo ha dimostrato di avere almeno 150 anni, è facile immaginare quanto sia stato occupato nel corso della sua lunga vita.

Con l’arco dell’incidente di Shibuya che si avvia alla conclusione e solo un episodio rimasto, l’anime dovrà affrontare questioni cruciali per chiudere la seconda stagione. Al momento, la conferma di una terza stagione da parte di MAPPA è ancora in sospeso, ma è probabile che i fan non abbiano ancora visto l’ultima avventura di Yuji Itadori e compagni. Il ritorno di Jujutsu Kaisen dovrebbe portare con sé ulteriori colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.

