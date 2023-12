Naruto: la delusione dei fan per l’assenza del franchise al Jump Festa

Naruto è una delle serie shonen più famose e soprattutto amate di sempre. Infatti nonostante siano passati tanti anni dalla sua conclusione i fan portano sempre nel cuore il ninja biondo che ha conquistato tutti. Non a caso stiamo parlando di un franchise non comune, in quanto è tra i più venduti non solo in Giappone ma in tutto il mondo. E nonostante Naruto sia tornato quest’anno con il one-shot speciale disegnato da Masashi Kishimoto incentrato su Minato, i fan hanno espresso la loro delusione per l’assenza di Naruto in occasione del Jump Festa di quest’anno.

Infatti l’evento più atteso dell’anno ha dato spazio ai migliori titoli di Shueisha. Da Demon Slayer, One Piece a Bleach, la principali serie hanno risposto presente, tranne Naruto.

Ricordiamo che quest’anno, Naruto ha celebrato il 20° anniversario dell’anime con il one-shot su Minato. E non era previsto solo questo. Infatti a settembre sarebbero dovuti uscire quattro nuovi episodi dell’anime di Naruto, adattati sempre dallo Studio Pierrot, ma improvvisamente tutto è saltato e soprattutto posticipato a tempo indefinito.

Come si può immaginare, molti fan si aspettavano degli aggiornamenti in occasione del Jump Festa sugli speciali dell’anime, ma purtroppo questo non è accaduto. Oltre la classica apparizione nei promo dell’evento, Naruto non ha fatto grandi annunci quest’inverno, e questo ha deluso molto i fan.

Ed effettivamente è piuttosto strano che Naruto rimanga in silenzio in occasione del Jump Festa. E proprio per questo silenzio, tutti i fan cominciano a credere che bisognerà aspettare molto prima di poter vedere i quattro episodi speciali. Dopo un ritardo di due anni, i festeggiamenti per il 20° anniversario di Naruto non hanno mai avuto una programmazione chiara. Oltre alla serie principale, anche il sequel non ha rilasciato aggiornamenti di alcun tipo. L’anime di Boruto, infatti, è in pausa da diversi mesi ormai. E anche se Studio Pierrot aveva specificato che questa non sarebbe durata molto, al momento non ci sono novità all’orizzonte. E dato che il Jump Festa anticipa tutti i progetti del 2024, beh, i fan di Naruto temono di rimanere a bocca asciutta l’anno prossimo.

Fonte – Comicbook