Jujutsu Kaisen al momento sta adattando la parte finale dell’arco narrativo inerente all’incidente di Shibuya e chi ha letto il manga sa benissimo cosa sta succedendo al suo interno. Jogo ha messo alle strette Nanami e nonostante lo stregone di primo livello sia sopravvissuto a determinati attacchi, Kento si è trovato poi, faccia a faccia con Mahito, che purtroppo gli ha dato il colpo di grazia, disintegrandolo davanti agli occhi increduli di Itadori.

Dopo la morte di Nanami, Mahito si trova di fronte Nobara e dopo una carica dello stregone, anch’essa cade sotto i colpi della Maledizione, soccombendo anch’essa davanti agli occhi di Yuji: Mahito punta a distruggerlo mentalmente. Invece, se la puntata 19 aveva messo dei dubbi sulla morte di Nobara, la puntata 20 li alimenta ancora di più.

Todo potrebbe aver aiutato Yuji a combattere contro Mahito, anche se lo studente Arata Nitta è riuscito a usare la sua tecnica maledetta in un modo singolare. Dopo essersi assicurato che le ferite di Yuji non si aggravino, Nitta ha avuto anche la possibilità di impedire che anche quelle di Nobara non si aggravassero. Questo potrebbe essere un segno che Nobara eviterà la morte, ma Arata assicura a Yuji che porterà il suo corpo fuori dal campo di battaglia per salvarle potenzialmente la vita: non abbiamo conferma ma forse la possibilità esiste.

Jujutsu Kaisen 2×20 mette al centro di nuovo Nobara

Questo arco narrativo continua a regalare grandi sorprese, anche se le perdite sono sempre e comunque alte, con tanti stregoni deceduti per mano della potenza inaudita delle Maledizioni. Ricordiamo che anche il Re Sukuna ha fatto la sua apparizione, devastando ancora una volta la mente di Itadori, al momento in uno stato emotivo davvero molto grave, vista la morte di due compagni avvenuta davanti ai suoi occhi.

Fonte Comic Book