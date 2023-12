Blue o del pescatore che la cacciò | Recensione

Un albo illustrato per chi ama il mare, la brezza marina, il profumo della salsedine e anche i cieli grigi dell’inverno e dell’autunno. Consigliato a chi cerca una connessione forte con la natura in tutte le sue manifestazioni.

Testi: Daniele Nicastro Illustrazioni: Erika De Pieri Casa Editrice: Lavieri Edizioni Genere: Sentimentale Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 32 pp. Formato: 22×30 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 15,90 €

La lotta tra l’uomo e il mare è una delle sfide che ha impegnato gli esseri umani sin dalle prime apparizioni su questa terra. Che si tratti di un fiume, un lago oppure mari e oceani, sempre c’è stata qualche difficoltà nell’approccio. Il mare e gli oceani, in particolare, sono ricchi di insidie e pericoli. Ma non sempre questi sono fenomeni sono avversi all’uomo. Spesso è proprio l’uomo che inizia una battaglia che difficilmente può vincere. Il libro di cui vi andremo a parlare oggi ha come tema proprio una sfida tra le creature marine e l’uomo. Blue o del pescatore che la cacciò è un albo illustrato scritto da Daniele Nicastro, illustrato da Erika De Pieri e pubblicato da Lavieri Edizioni nell’ottobre 2023.

La storia inizia narrando la vita di Blue, una balena solitaria, che ha una voce diversa da quella delle altre balene. Ha provato tante volte a farsi capire e mettersi in comunicazione, ma è stato del tutto inutile. Nuota solitaria nell’immenso blu, di cui porta il nome. Ma vicino al mare c’è un’altra anima solitaria che come Blue non trova pace. Si tratta di quella di un vecchio marinaio che abbandonando il suo violino parte con un arpione per l’alto mare. Qui ci sarà un incontro scontro tra Blue e il marinaio. L’anziano cercherà di arpionare la povera balena e questa, ferita, colpirà inavvertitamente la sua nave mandandola in frantumi. A quel punto, Blue, vedendo qualcosa di buono in quel vecchio lupo di mare, lo salverà. Da lì nascerà una bellissima amicizia di due anime solitarie che trovano un punto d’incontro e unione.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

In questo libro Daniele Nicastro sceglie un bel lessico ricco e variegato. Parte da un protagonista rappresentante della natura, e poi uno che rappresenta la razza umana. Entrambi hanno qualcosa che li accomuna, ma solo nel corso della storia si andrà via via delineando il punto di unione tra i due protagonisti. Unici personaggi dell’intera storia. La storia da lui narrata parte quindi da due capi contrapposti, l’uno sopra e sotto la supeficie del mare. Il loro punto di contatto che sfocerà nell’amicizia nasce proprio dallo scontro. L’autore narra le vicende di questa storia in maniera abile riuscendo a coinvolgere immediatamente il lettore in entrambi i protagonisti.

Dal punto di vista dell’illustrazione, Erika De Pieri realizza delle tavole che ci mostrano tutto il blu possibile. Da quelle più tranquille e solitarie dell’inizio della storia, fino a quelle più spumose e agitare della sfida tra i due protagonisti. Le tecnica illustrativa usata dall’illustratrice è perfetta per rappresentare entrambe le fasi narrative. Così da rendere ancor più immersiva la lettura.

Questo è l’ennesimo albo illustrato che abbiamo il piacere di recensire di Lavieri Edizioni. Anche in questo caso ci troviamo di frontre ad un buon prodotto confezionato con cura e riguardo. La copertina è ruvida al tocco e dà quel senso di antico e vissuto molto affascinante. Come se il libro fosse uscito dalla spuma marina. La qualità della stampa valorizza le bellissime illustrazioni che riempiono ogni pagina di diverse gradazioni di blu. E non potrebbe essere altrimenti

Conclusione – Blue o del pescatore che la cacciò

Blue o del pescatore che la cacciò è un albo poetico e dolce. Ci parla dell’importanza dei punti di contatto. Non sempre questi sono semplici, anzi spesso sono traumatici e nascono da scontri più o meno aspri. La nascita di una nuova amicizia può infatti nascere anche quando si riesce a vedere nell’altro un po’ di sè. Questo è infatti quello che succede a Blue e il vecchio marinaio. Un albo consigliato tanto ai bambini, quanto agli adulti. Perché affronta un argomento bello e profondo in maniera intelligente e con una forte storia metaforica. C’è anche il tema dell’uomo in contrapposizione con la natura. Uno scontro e incontro che ha sempre contraddistinto l’esistenza umana.

In conclusione Blue o del pescatore che la cacciò è un albo illustrato assolutamente consigliato e che trasporta in un mondo dove la dominante è, ovviamente, blu. Si può respirare l’odore del mare sfogliandolo e ci si può rappacificare anche un po’ con quell’animo solitario che alberga in molti di noi. Sia dal punto di vista narrativo che dalle illustrazioni troviamo una perfetta armonia che riesce a veicolare perfettamente il profondo messaggio che autore e illustratrice cercano di trasmettere.