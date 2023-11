Jujutsu Kaisen: l’anime rivela l’uscita di scena di un villain

L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen è uno degli archi più frenetici e brutali della serie. E i fan lo stanno scoprendo da quando ha debuttato sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’anime. La situazione è piuttosto critica. Infatti Gojo è intrappolato nel Regno della Prigione e gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo devono provarle tutte per affrontare innumerevoli minacce a Shibuya.

Come se non bastasse, la situazione si è aggravata con il risveglio di Sukuna che ha preso il controllo di Yuji Itadori. Sebbene questa sia una brutta notizia per i protagonisti della serie, uno dei principali villain è morto a causa dei recenti eventi. E il re delle maledizioni è tornato alla ribalta.

Nonostante Sukuna sia sicuramente il villain principale della storia di Jujutsu Kaisen, ciò non significa che simpatizzi per gli altri antagonisti. Il re delle maledizioni è emerso dal corpo di Yuji Itadori dopo la recente sconfitta del protagonista contro Choso. E con il presente articolo vogliamo riportare che un villain importante è uscito di scena. Stiamo parlando di Jogo, uno dei primi esseri a trovarsi faccia a faccia con Sukuna. Il fatto che odiasse l’umanità non era sufficiente a renderlo un alleato del Re delle maledizioni.

Sukuna sfida Jogo, dicendo che diventerebbe un seguace di Jogo se questo fosse riuscito a sferrare anche un solo colpo. Durante il loro combattimento, Sukuna coglie l’occasione per mostrare tutta la sua potenza. In questa situazione, afferma che combatterà Jogo usando la specialità del suo avversario, la fiamma. Durante questo scontro, Jogo muore mentre combatte il suo avversario, e si riunisce con personaggi come Dogan e Hinami.

Jogo è stato un personaggio molto importante in Jujutsu Kaisen, combattendo principalmente contro Gojo quando ha mostrato il suo potere maledetto. In un episodio recente, il Jogo è stato in grado di sferrare un duro colpo a Nanami, Maki e Naobito e al momento non è possibile sapere se il trio sia sopravvissuto alle fiamme. Anche se Jogo ora è fuori di scena, ci sono ancora molte sfide durissime che gli studenti stregoni dovranno superare nell’arco dell’incidente di Shibuya.

