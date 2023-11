La nuova stagione di Jujutsu Kaisen è entrata nel climax dell’arco inerente all’incidente di Shibuya, mostrando grandi ritorni e combattimenti spettacolari. Oltre la battaglia con al centro Toji, la scorsa puntata ha segnato definitivamente il ritorno di Sukuna, il Re delle Maledizioni all’interno della serie, dove il suddetto ha anche mostrato le sue incredibili abilità.

Come leggiamo su Comci Book è arrivato il promo della prossima puntata e con Satoru Gojo attualmente intrappolato nel Regno della Prigione, Yuji Itadori e gli altri Stregoni del Jujutsu stanno combattendo contro potenti Spiriti Maledetti, mettendo in atto gli insegnamenti del loro sensei, al momento relegato a una situazione davvero molto complessa.

Dopo l’incredibile lotta con Choso, Yuji è stremato quindi per Sukuna è stato più semplice riperdersi il corpo. L’episodio ha anticipato un combattimento tra Sukuna e Jogo nella prossima puntata, insieme a uno scontro degli stregoni contro Toji Fushiguro. L’episodio 16 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si intitola “Thunderclap” e uscirà giovedì 9 novembre come sempre, prima di essere disponibile in streaming in esclusiva su Crunchyroll poco tempo dopo:

Jujutsu Kaisen 2×16, promo e uscita della puntata: cosa succederà?

La prossima puntata sarà l’inizio di un qualcosa di più vasto ed emozionante e quanto visto fino a ora rimarrà solamente un apripista per qualcosa di molto più grande. Sukuna con Gojo fuori da giochi ha un grande vantaggio sugli scontri, su questo non ci piove ma senza dubbio ci sono ancora all’attivo degli stregoni molto potenti come Nanami per esempio, anche se nonostante sia di primo livello sta avendo molta difficoltà nel risolvere l’ultimo combattimento.

Il combattimento tra il Re e Jogo sarà senza dubbio spettacolare, ma forse il “gap” è davvero troppo alto tra i due, con Sukuna che probabilmente sconfiggerà il suddetto senza gravi problemi: cosa ne pensate voi di questo climax?

