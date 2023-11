Tra le uscite manga Star Comics dell’8 novembre 2023 si segnalano il secondo volume di Shikimori’s Not Just A Cutie e il quarto di Ranking of Kings.

Una settimana meno ricca del solito, dopo la grande quantità di uscite presentate a Lucca Comics & Games 2023, dove sono state annunciate le tante novità in arrivo nei prossimi mesi.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics dell’8 novembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics dell’8 novembre 2023

A COUPLE OF CUCKOOS n. 6

FAN n.289

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Turbato per aver saputo da Erika di avere un fratello maggiore, Nagi parte alla carica contro il padre della ragazza, magnate degli hotel, deciso a conoscere la verità. Purtroppo per lui, però, la cosa gli si ritorce contro e la sua angoscia non fa altro che peggiorare! Ma tutta questa confusione verrà spazzata via da un appuntamento in bicicletta con Hiro e da una gita al mare con le nostre tre eroine (ovviamente in costume…)!

CLAYMORE NEW EDITION n. 12

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Easley e Luciela si affrontano con i loro terrificanti poteri da Yoma! Nel bel mezzo della battaglia tra due dei tre risvegliati più forti di tutti, però, compare anche la Numero Cinque, Rafaela! Quali saranno le sue vere intenzioni…? E qual è stato il destino di Clare e delle altre guerriere della squadra incaricata di abbattere i risvegliati?

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 11

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Mikage e Tomoe decidono di andare a consultarsi con Ookuninushi, nella speranza che conosca un modo per far tornare il servitore divino al suo aspetto originale. Nanami, dal canto suo, si rifiuta di stare ad aspettarli senza fare nulla e si mette in viaggio alla volta di Izumo per raggiungere Tomoe! Durante il tragitto, però, si imbatte in una vecchia conoscenza: Yatori, il losco yokai al servizio di Kirihito! Che succederà?

RANKING OF KINGS n. 4

WONDER n.132

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Bojji si sta addestrando sotto la guida di Despa. Kage ha qualche dubbio sul fatto che il ragazzo stia diventando effettivamente più forte, ma continua comunque a dargli tutto il suo supporto. Nel frattempo, Daida si ritrova a un passo dall’essere ucciso da Apeas…

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 2

DERE n.2

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Izumi ha iniziato a uscire con Shikimori, ma contrariamente alle aspettative, qualunque sia l’occasione (dal torneo di sport con la palla alle lezioni fuori orario, dai grigi pomeriggi di pioggia alle uscite al planetario), basta una parola o un gesto di Izumi perché la dolce e adorabile Shikimori si trasformi completamente! Come andrà avanti la loro storia?

THE KING’S BEAST n. 3

EXPRESS n.279

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Lo scontro per la successione al trono è già iniziato e alla prima cerimonia del tè qualcuno tenta di eliminare Tenyo servendogli una tazza avvelenata. Decisa a fare qualcosa per salvare il principe, Rangetsu la beve… Riuscirà a salvarsi? E come reagirà il principe?